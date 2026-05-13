Muere Donald Gibb, actor de la comedia “Revenge of the Nerds”, a los 71 años

El actor Donald Gibb, quien interpretó al personaje de Ogro en varias películas de la franquicia “Revenge of the Nerds”,…

El actor Donald Gibb, quien interpretó al personaje de Ogro en varias películas de la franquicia “Revenge of the Nerds”, falleció el martes, según confirmaron sus familiares, según reportes. Tenía 71 años.

La familia dijo, en un comunicado: “Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de Donald Gibb, un querido padre, abuelo, bisabuelo, hermano, tío, amigo y actor. Donald amaba al Señor, a su familia, a sus amigos y a sus admiradores con todo su corazón”. Gibb falleció en su casa, en Texas, tras varios mes de padecimientos físicos, según el reporte.

Gibb destacó en películas y series de TV por su musculatura y sus 1,94 metros de estatura, en papeles que exigían a alguien con un físico amenazador. Pero su aspecto intimidador encontró su lugar en las comedias, específicamente en el papel de Ogro en las películas “Revenge of the Nerds” (1984), “Revenge of the Nerds II: Nerds in Paradise” (1987) y “Revenge of the Nerds IV: Nerds in Love” (1994), esta última producida directamente para la televisión.

El actor también es recordado por su participación en la película de acción “Bloodsport”, de 1988, protagonizada por Jean-Claud Van Damme. Gibb fue también una figura frecuente como actor invitado en la televisión, con papeles en “MacGyver”, “The X Files”, “Cheers” y “The A Team”, entre otros.

Gibb es la segunda estrella de esta franquicia que fallece en 2026, pues Robert Carradine, el protagnista principal de estas películas, falleció el febrero pasado, también a los 71 años.

The-CNN-Wire

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