México bloquea las cuentas de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa a quienes EE.UU. acusa de narcotráfico

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) informó este lunes que bloqueó las cuentas bancarias de los 10 funcionarios…

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) informó este lunes que bloqueó las cuentas bancarias de los 10 funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa a quienes el Gobierno de Estados Unidos acusó de narcotráfico a finales de abril. Hasta ahora, todos los involucrados han rechazado los cargos.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo en un comunicado que la decisión se tomó “con carácter estrictamente preventivo” para “proteger la integridad del sistema financiero nacional”.

“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, señaló.

“Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes”, agregó.

El bloqueo de cuentas ocurre a casi tres semanas de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes atribuye actividades de narcotráfico y haberse aliado con el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes del continente.

Algunos de los acusados, quienes rechazan los señalamientos, son Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del estado; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad, así como mandos de la Policía.

Pocos días después de que la acusación de Estados Unidos se diera a conocer, Rocha pidió licencia para separarse temporalmente del cargo para, dijo, facilitar que las investigaciones en su contra aclaren la situación. Por su parte, Inzunza insiste en que es inocente y en que atenderá “cualquier requerimiento” que le hagan las autoridades de México, según afirmó el legislador este domingo en una publicación en su cuenta de X.

En tanto, la semana pasada Mérida Sánchez quedó detenido por autoridades de Estados Unidos, país al que ingresó el 11 de mayo a través de Arizona. Actualmente se encuentra en Nueva York, donde el 1 de junio tendrá una nueva audiencia judicial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló del asunto durante su conferencia de prensa de este lunes. La mandataria dijo que “no hay ningún riesgo” en que algunos funcionarios y exfuncionarios acusados se entreguen en Estados Unidos e insistió en que el Gobierno de ese país debe presentar pruebas de sus señalamientos. Si Estados Unidos presenta esas evidencias, México no protegerá a quien haya cometido un delito, aseguró.

Rocha y otras de las personas señaladas son militantes de Morena, el mismo partido político de Sheinbaum, cuyo Gobierno atraviesa por una etapa de tensiones con Estados Unidos por este tema y otros relacionados con la seguridad y el combate a los grupos del crimen organizado. Estados Unidos dice que México no hace lo suficiente contra los delincuentes. México afirma que sí y que está dispuesto a cooperar con Washington en esta materia, siempre que sea con respeto a su soberanía.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.