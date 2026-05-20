Meta hizo una campaña en favor de controvertidas funciones de seguridad para jóvenes con cientos de influencers de familia

Según un nuevo informe de una organización de vigilancia tecnológica, Meta se asoció con una red de madres e influencers…

Según un nuevo informe de una organización de vigilancia tecnológica, Meta se asoció con una red de madres e influencers de familia para difundir información sobre sus herramientas de seguridad para adolescentes y transmitir el mensaje de que Instagram es seguro para ellos. Esta campaña promocional surge en un momento en que Meta enfrenta constantes cuestionamientos por parte de grupos de seguridad en línea, padres y defensores sobre la efectividad de dichas herramientas.

“Padres, les va a encantar”, dijo la influencer Sadie Robertson Huff, conocida por su participación en el reality show “Duck Dynasty”, en una publicación de octubre de 2024 citada en el informe. Añadió que la configuración de Cuentas para Adolescentes de Instagram le brindó tranquilidad al pensar en que su hija, que entonces tenía 3 años, se uniera a la plataforma algún día.

“Si eres padre o madre de un adolescente, te recomiendo encarecidamente que explores a fondo las cuentas de Instagram para adolescentes, ya que ofrecen la máxima protección”, afirmó el influencer de estilo de vida y familia Leroy Garrett en una publicación de abril citada en el informe, la cual está etiquetada como una colaboración paga.

Al final de los textos de cada publicación y otras similares aparece: #MetaPartner.

Meta ha patrocinado a cientos de influencers, así como a médicos y psicólogos, durante los últimos dos años para promover sus funciones de seguridad y presentarse como una empresa comprometida con el bienestar de los jóvenes, según el informe del Tech Transparency Project, publicado este miércoles. Como parte de su campaña, la empresa también ha organizado eventos llamativos de “Screen Smart” para influencers; algunos de los cuales abogaron públicamente por una legislación de seguridad respaldada por Meta que responsabilizaría a las tiendas de aplicaciones, en lugar de a las plataformas individuales, de verificar la edad de los usuarios, según el informe.

Las marcas suelen asociarse con influencers para promocionar nuevos productos o iniciativas, y Meta afirma que los patrocinios tienen como objetivo que más adolescentes utilicen entornos más seguros. Sin embargo, esta presión surge en un momento en que Meta enfrenta un intenso escrutinio sobre la seguridad de sus plataformas para los jóvenes.

Jurados en California y Nuevo México declararon a Meta responsable de generar adicción y causar daño a jóvenes tras juicios históricos este año, aunque la compañía ha afirmado repetidamente que sus plataformas son seguras para adolescentes y planea apelar. También enfrenta cientos de demandas más de familias, distritos escolares y fiscales generales estatales. Varios grupos de seguridad en línea publicaron informes el año pasado que sugerían que las Cuentas para Adolescentes de Instagram y otras herramientas de seguridad no funcionaban como se anunciaba, lo que podría exponer a los adolescentes a contenido sexual, violento u otro contenido inapropiado. Posteriormente, la compañía actualizó sus restricciones de contenido para adolescentes.

Otras compañías tecnológicas y de redes sociales han enfrentado demandas similares. El Comité Judicial del Senado planea citar al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y a otros ejecutivos de redes sociales a testificar en otra audiencia sobre seguridad juvenil el próximo mes, en medio de un renovado impulso para aprobar la Ley de Seguridad Infantil en Línea.

Meta también ha proporcionado financiación a organizaciones como la Asociación Nacional de Padres y Maestros, las Girl Scouts y Sesame Street para difundir información sobre sus herramientas de seguridad. Según se informa, la Asociación Nacional de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) rompió relaciones con Meta a principios de este año en medio de las batallas legales de la compañía.

Katie Paul, directora del Proyecto de Transparencia Tecnológica, animó a los usuarios de Instagram a prestar atención a “quién está detrás del contenido”.

“La gente ha aprendido a fijarse en que, por ejemplo, este influencer promociona estas pastillas para adelgazar porque recibe patrocinio”, dijo Paul. “Creo que no son tan conscientes de otros activos menos tangibles, como las redes sociales, donde los influencers también reciben patrocinio para promocionar… En lugar de intentar venderte un producto —porque tú eres el producto, tus hijos son el producto— intentan venderte un mensaje que te transmita seguridad”.

La configuración de Cuentas para Adolescentes de Meta ofrece protecciones de privacidad predeterminadas, restricciones de contenido y recordatorios de límite de tiempo para los usuarios adolescentes. Meta también proporciona herramientas de control para los padres. “Nos enorgullece colaborar con padres y creadores para difundir información sobre estos controles y animar a la gente a usarlos”, declaró Nkechi Nneji, portavoz de Meta, en un comunicado. “Nuestros críticos dicen preocuparse por la seguridad, pero atacar los esfuerzos por educar a los padres demuestra que les interesa más generar titulares que ayudar realmente a las familias”.

TikTok, Snap y Roblox también se han asociado con padres influencers para promover sus herramientas de seguridad. Paul afirmó que el nuevo informe del Tech Transparency Project era una extensión de su investigación sobre las colaboraciones de Meta con grupos como la PTA.

Garrett declaró a CNN que creía que su publicación patrocinada sobre las cuentas para adolescentes de Meta había sido útil, y añadió que “muchos amigos con hijos se pusieron en contacto conmigo para compartir que desconocían las protecciones de Meta para las cuentas de adolescentes hasta que vieron mi publicación”.

“Es fundamental que todos nos unamos para abordar estos problemas y promover un entorno en línea más seguro para nuestros jóvenes”, afirmó Garrett en un comunicado enviado por correo electrónico. “Asociarme con Meta me permite contribuir a esta importante conversación y abogar por el bienestar de nuestros hijos en el entorno digital”.

Robertson-Huff no respondió a la solicitud de comentarios de CNN. Meta afirmó que los detalles de las publicaciones de Robertson-Huff y Garrett no fueron impuestos por la empresa.

Meta ha organizado eventos “Screen Smart” en todo el país, en los que ofrece a influencers —y, en algunos casos, a sus familias— comida, actividades interactivas, acceso a ejecutivos, oportunidades para tomar fotos e información sobre las funciones de seguridad de la empresa sobre las que pueden crear contenido.

Meta ha descrito estos eventos como talleres educativos que ayudan a que más adolescentes y familias utilicen sus herramientas de seguridad. El Tech Transparency Project, en su informe, los describió como parte de una “campaña (de Meta) para contrarrestar la cobertura mediática negativa y presentarse como una empresa comprometida con la seguridad infantil”.

Según el informe, Meta también ha establecido acuerdos de colaboración remunerados con al menos una docena de médicos, incluyendo pediatras y psicólogos, para que asistan a eventos de Screen Smart y promuevan sus funciones de seguridad.

En un ejemplo mencionado en el informe, la Dra. Ann-Louise Lockhart, pediatra de Texas, publicó en noviembre de 2024 un mensaje patrocinado en el que indicaba que había participado como ponente en cinco eventos de Screen Smart. A principios de ese mismo año, habló sobre las Cuentas para Adolescentes y las herramientas de control parental de Instagram en varias entrevistas televisivas; algunas, aunque no todas, indicaban que estaban patrocinadas por Meta.

Lockhart declinó hacer comentarios a CNN sobre su colaboración con Meta.

Las organizaciones médicas profesionales han expresado su preocupación por los riesgos que las redes sociales representan para los jóvenes. En 2024, después de que el entonces director general de Sanidad de EE.UU., Vivek Murthy, solicitara al Congreso que exigiera una etiqueta de advertencia en las plataformas de redes sociales, la Asociación Americana de Psicología aplaudió la iniciativa. La Academia Americana de Pediatría señala que las redes sociales pueden tener beneficios potenciales para los adolescentes, como la conexión social, pero también pueden contribuir a la soledad, la depresión y la ansiedad.

Según el informe, que cita la plataforma de análisis de redes sociales Zelf, las publicaciones patrocinadas que promueven las iniciativas de seguridad de Meta han sido vistas casi 300 millones de veces en Instagram desde 2024. Algunos influencers también han compartido contenido patrocinado por Meta en YouTube y TikTok.

A diferencia de otras marcas que también pagan a influencers para que difundan sus mensajes, Meta tiene acceso directo al algoritmo que podría determinar el alcance de las publicaciones de sus socios, explicó Paul.

“Todo esto que sucede en sus plataformas es diferente a otras formas en que las corporaciones utilizan a los influencers”, afirmó Paul, y agregó que la compañía podría “asegurarse de que si buscas en Instagram ‘Cuentas de adolescentes en Instagram’, las promociones de estas personas sean las primeras en aparecer”.

Paul indicó que varios de los médicos que publicaron sobre Cuentas de adolescentes obtuvieron millones de visualizaciones en esas publicaciones, mientras que sus publicaciones suelen recibir solo decenas de miles.

Durante al menos algunos de sus eventos Screen Smart, Meta distribuyó información sobre un marco legislativo para exigir a las tiendas de aplicaciones, en lugar de a los operadores de aplicaciones como Meta, que verifiquen la edad de los usuarios. Una ley de este tipo se aprobó en Utah el año pasado, pero ha sido impugnada en los tribunales por una asociación comercial tecnológica.

El informe identificó a varios influencers que recibieron un pago por asistir a los eventos de Meta y que posteriormente abogaron por una legislación similar, sin revelar su relación previa con la empresa.

Meta ha argumentado que exigir la verificación de edad a nivel de la tienda de aplicaciones proporcionaría “un lugar centralizado, consistente y que preserva la privacidad para la verificación de edad, en lugar de exigir que cada aplicación individual cumpla con reglas diferentes”. Google y Apple han argumentado que dicha política crea problemas de privacidad, ya que les obliga a recopilar información sensible de todos los usuarios, incluso de adultos que desean usar aplicaciones inofensivas, y que los desarrolladores de aplicaciones y las tiendas de aplicaciones deberían compartir la responsabilidad de la verificación de edad.

En un ejemplo citado en el informe, la influencer familiar Justine Young publicó una entrada patrocinada sobre su asistencia a un evento de Screen Smart en San Francisco en 2024. A principios de este año, escribió un artículo de opinión en el Sacramento Bee en el que afirmaba que la legislación federal sobre verificación de edad en las tiendas de aplicaciones ayudaría a proteger a los niños en línea, sin mencionar su colaboración con Meta.

Young declaró a CNN que no recibió compensación alguna por el artículo de opinión, que trataba sobre las redes sociales en general y no mencionaba a Meta por su nombre, por lo que no consideró necesario revelar su relación con Meta. Añadió que su trabajo con socios remunerados siempre incluye su opinión sincera.

La influencer Janice Robinson-Celeste, directora ejecutiva de la revista Successful Black Parenting, publicó una entrada patrocinada promocionando Teen Accounts y un evento de Screen Smart en 2024. En marzo de este año, escribió un artículo de opinión similar en el Atlanta Journal-Constitution en el que abogaba por la propuesta de Ley de Responsabilidad de las Tiendas de Aplicaciones de Georgia para proteger a los adolescentes de los riesgos generales de las redes sociales, sin mencionar su trabajo previo con Meta. La revista declaró que ni ella ni Robinson-Celeste tienen contrato, acuerdo ni colaboración remunerada con Meta, y que el artículo de opinión reflejaba su punto de vista y no implicaba compensación alguna. A cambio de asistir al evento Screen Smart, Robinson-Celeste recibió un estipendio para cubrir los gastos de viaje, alojamiento y creación de contenido, según la organización.

Meta “no revisó, aprobó ni controló su contenido antes de su publicación, ni dictó las opiniones expresadas, salvo para recalcar que Instagram está dirigido a usuarios mayores de 13 años”, afirmó Successful Black Parenting en el comunicado.

Meta también ha pagado a atletas universitarios para que publiquen sobre la legislación de verificación de edad en las tiendas de aplicaciones. Varias de estas publicaciones incluyen argumentos que sostienen que las redes sociales no deberían prohibirse por completo para los jóvenes, ya que son importantes para sus carreras deportivas, pero que la verificación de edad en las tiendas de aplicaciones protegería a los menores, según el informe.

Meta afirmó que estas colaboraciones tenían como objetivo promover a atletas universitarios que comparten la opinión de la empresa de que la prohibición de las redes sociales para jóvenes podría perjudicar a jóvenes como ellos.

The-CNN-Wire

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