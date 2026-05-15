Más de un mes después, el conteo de votos en Perú llegó al 100 %, pero falta la proclamación de la justicia electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú culminó este viernes el conteo del 100 % de las actas…

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú culminó este viernes el conteo del 100 % de las actas de votación, más de un mes después de los comicios. El resultado ratifica en el segundo puesto al izquierdista Roberto Sánchez, quien se prepara para competir en segunda vuelta con la conservadora Keiko Fujimori.

El encargado de la proclamación oficial de los resultados es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que anunció que la realizará el domingo, tras fijar el sábado como fecha límite para la notificación de los 60 Jurados Especiales Electorales (JEE), que realizan su propia proclamación descentralizada por jurisdicción.

Lo que habitualmente es un proceso meramente formal ha sido seguido de cerca por la estrecha diferencia entre Sánchez (12,03 %) y el ultraderechista Rafael López Aliaga (11,91 %). Poco más de 20.000 votos separan a los candidatos de Juntos por el Perú y Renovación Popular, quien continúa denunciando un supuesto fraude sin presentar pruebas concretas.

Las autoridades electorales calificaron el proceso como “el más complejo de la historia” del país, con el récord de 35 candidatos a la presidencia, y tras la votación del 12 de abril el JNE había dicho que esperaba anunciar las cifras definitivas a mediados de mayo.

“Entendemos la expectativa y preocupación que existe en la ciudadanía, por eso estamos actuando con absoluta responsabilidad y transparencia”, dijo en conferencia de prensa Roberto Burmeo, titular del JNE. “Han sido semanas muy exigentes para el sistema electoral. El proceso sigue en curso, los Jurados Electorales Especiales están realizando las proclamaciones y se ha acordado que culminará este sábado”, explicó.

El organismo destacó que los JEE atendieron una carga de más de 68.000 actas observadas por cuestiones de ilegibilidad o errores matemáticos, entre otros, una cifra que es más del doble que las revisadas en 2021. Hasta la conferencia del jueves, había 13 JEE pendientes de programar su proclamación.

La segunda vuelta está convocada para el domingo 7 de junio. Fujimori obtuvo el primero puesto con un 17,17 % y participará en un balotaje por cuarta vez consecutiva, tras haber perdido contra Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

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