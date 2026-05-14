Los senadores de EE.UU. votan para bloquear sus salarios durante futuros cierres del Gobierno

El Senado avanzó el jueves para impedir que los senadores cobren su salario durante los cierres del Gobierno. Impulsada por…

El Senado avanzó el jueves para impedir que los senadores cobren su salario durante los cierres del Gobierno.

Impulsada por el senador republicano de Louisiana John Kennedy, la medida cobró renovada importancia tras dos cierres históricos en los últimos meses: un cierre del Gobierno federal de 43 días en 2025 y un cierre récord de 76 días del Departamento de Seguridad Nacional a comienzos de este año.

La medida no necesita la aprobación de la Cámara de Representantes ni del presidente y será vinculante para los senadores a partir de noviembre, después de las elecciones de mitad de término.

Los senadores aprobaron la resolución por votación a viva voz, pese a algunas dudas sobre si era constitucional. La Constitución solo establece que a los legisladores se les debe pagar con fondos del Tesoro, sin que se mencionen excepciones.

Pero Kennedy ha sostenido que la resolución no es inconstitucional y no esperaba ningún cuestionamiento de sus colegas por esos motivos.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, se mostró optimista sobre las perspectivas de la medida antes de la votación. “Sí, voy a votar a favor, y creo que tiene mucho apoyo”, dijo el demócrata de Nueva York el miércoles.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no ha indicado si la Cámara adoptará en el futuro una medida similar aplicada a los salarios de sus integrantes.

“Tendremos que averiguarlo”, dijo previamente a los periodistas. “Quiero decir, la Cámara también tiene algunas ideas al respecto, así que veremos qué consenso podemos construir”.

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