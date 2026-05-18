Las venganzas de Trump rinden frutos, pero ¿a qué costo para el Partido Republicano?

El presidente Donald Trump intensifica su campaña de represalias tras derribar a otro crítico republicano en una campaña que le…

El presidente Donald Trump intensifica su campaña de represalias tras derribar a otro crítico republicano en una campaña que le resulta profundamente satisfactoria, pero que conlleva crecientes riesgos políticos para su partido.

Trump destruyó las esperanzas de reelección del senador de Louisiana Bill Cassidy en las primarias republicanas del estado el sábado, y este lunes enviará a Pete Hegseth a Kentucky como parte de un esfuerzo para hacer caer al representante Thomas Massie, una incursión rara y controvertida para un secretario de Defensa en tiempos de guerra.

Massie, quien coescribió una ley que exige la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein y que se opone a la guerra con Irán, se enfrentará a los votantes eSTE martes. Pero dijo el domingo que no le preocupan los ataques de Trump. “Se nota que voy adelante en las encuestas y están desesperados”, dijo a “This Week” de ABC News.

Trump también amenazó eL fin de semana con retirar su respaldo a la representante republicana Lauren Boebert de Colorado después de que ella hiciera campaña a favor de Massie.

La derrota de Cassidy, cinco años después de que votara a favor de condenar a Trump en un juicio político en el Senado por el asalto al Capitolio del 6 de enero, amplía la lista de grandes figuras del Partido Republicano, incluyendo a Liz Cheney y Mitt Romney, que ya han sido apartados de los principales puestos del partido por enfrentarse a un presidente autoritario.

La jugada dura de Trump en Louisiana fue otra impresionante demostración de su poder sobre su propio partido y de su capacidad para aprovechar el apoyo de sus seguidores más comprometidos, incluso como presidente de segundo mandato que nunca ha sido tan impopular a nivel nacional. Este superpoder político explica por qué el presidente no ha emulado a anteriores mandatarios impopulares al perder la capacidad de moldear la política interna. A principios de este mes, Trump descalificó a varios legisladores estatales en Indiana que se resistieron a sus demandas de redibujar los mapas electorales del Congreso.

Pero la persecución de Trump de sus venganzas políticas en una presidencia que gira cada vez más en torno a objetivos personales, proyectos de legado costosos y mensajes económicos sordos va a causar un dolor de cabeza para el Partido Republicano.

Trump siempre ha sido una figura política única. Construyó un movimiento que lo hizo presidente dos veces al convertir sus propias obsesiones —como la inmigración, los aranceles o el gasto en la OTAN— en objetivos políticos. Pero sus últimas payasadas llegan mientras los republicanos lidian con las primeras consecuencias de su turbulento segundo mandato antes de unas difíciles elecciones de mitad de período.

Mientras actúa en función de sus propios objetivos, Trump no se está enfocando en temas que son, posiblemente, mucho más vitales para el país; como poner fin a su guerra contra Irán y las consecuencias económicas del conflicto, que están agravando aún más una crisis de asequibilidad ya de por sí grave.

Las intervenciones de Trump están profundizando el dilema central de los candidatos republicanos a las elecciones de mitad de mandato: ¿Cómo pueden atraer a un electorado más amplio que desprecia al presidente sin incurrir en su ira? Romper públicamente con Trump, por otro lado, podría alienar a los votantes de la base, que no son suficientes para lograr victorias en distritos indecisos, pero cuya presencia masiva es necesaria para mantener viables a los candidatos del partido.

El afán de venganza de Trump y su enfoque en proyectos personales, como el nuevo salón de baile de la Casa Blanca y un propuesto arco conmemorativo enorme en Washington, también ofrecen una gran oportunidad para que los demócratas retraten a un presidente multimillonario como desconectado de la vida de los votantes, la mayoría de los cuales ha dicho a los encuestadores que se oponen a su guerra y que sus políticas empeoran sus vidas.

La necesidad de Trump de proyectar un dominio total plantea preguntas sobre hasta dónde llegará un presidente limitado por mandato para moldear el partido mientras se avecina su salida del escenario político. En algún momento, el Partido Republicano tendrá que mirar hacia el futuro. Eso será más difícil si los candidatos no pueden distanciarse de su impopular líder para satisfacer sus propias necesidades políticas en sus respectivas contiendas.

El fin de semana de Trump tramando venganza coincide con que el precio de la gasolina promedia US$ 4,50 por galón a nivel nacional, según la AAA. Datos recientes del Gobierno mostraron que la inflación ha alcanzado su punto más alto desde mayo de 2023. El impacto se agrava porque el aumento en el costo de vida ahora supera el incremento de los salarios.

Los demócratas, que no lograron presentar un argumento claro sobre la asequibilidad en 2024, ahora están intentando llegar a votantes independientes e incluso a algunos republicanos moderados y conservadores argumentando que Trump está expulsando a todos excepto a los activistas MAGA más extremos.

“El senador Cassidy es un republicano normal, honesto y muy conservador. Y resulta que personas así tienen cada vez menos cabida en el Partido Republicano de Donald Trump”, dijo el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg a Dana Bash de CNN en “State of the Union” el domingo.

“Estamos viendo que cada vez más candidatos extremistas se presentan en las contiendas para la Cámara de Representantes y el Senado, lo que crea una gran oportunidad para los demócratas”, dijo Buttigieg.

Buttigieg, posible candidato presidencial demócrata en 2028, añadió: “Mientras ese hombre siga siendo profundamente impopular, los (republicanos) están teniendo muchas dificultades para convencer al resto de Estados Unidos de que vote por ellos”.

La reticencia de Trump a priorizar las cuestiones de asequibilidad —reforzada por su comentario en Fox News la semana pasada de que no pensaba en esos asuntos al negociar con Irán— ha puesto a los líderes republicanos en una difícil posición política.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, intentó justificar la situación argumentando que todo podía culparse a Irán. “Los precios de la gasolina son demasiado altos por eso, y eso afecta cómo se transportan los productos a la tienda de comestibles y todo lo demás”, dijo Johnson al programa televisivo “Fox News Sunday”.

“Tan pronto como resolvamos eso, volveremos a los temas de la mesa de la cocina, los temas económicos que implementamos para hacer crecer la economía”, dijo Johnson.

Sin embargo, las posibilidades de que las condiciones políticas mejoren rápidamente son remotas. La guerra está en un punto muerto. Teherán sigue rechazando las exigencias de Trump para llegar a un acuerdo. Cualquier intento, mientras tanto, por parte del presidente de usar la fuerza militar para desbloquear la situación podría desatar una turbulencia económica global aún peor. E incluso si el estrecho de Ormuz se abriera en cuestión de días, podrían pasar meses antes de que los precios del petróleo se estabilicen.

También hay implicaciones más amplias derivadas del deseo de Trump de purgar las voces disidentes del Partido Republicano. El presidente ha anulado la posibilidad de supervisión congresional por parte de las mayorías republicanas y ha creado una impresión —que contraviene el espíritu y los fundamentos de la democracia estadounidense— de que solo su poder importa.

“Permítanme dejar las cosas claras: nuestro país no se trata de un solo individuo. Se trata del bienestar de todos los estadounidenses, y se trata de nuestra Constitución”, dijo Cassidy después de perder el sábado. “Y si alguien no entiende eso e intenta controlar a otros utilizando los resortes del poder, está al servicio de sí mismo. No está al servicio de nosotros. Y esa persona no está calificada para ser líder”.

Su crítica sugería que podría unirse a otro senador republicano saliente, Thom Tillis de Carolina del Norte (quien no buscó la reelección), como un crítico liberado de Trump y frustrar las aspiraciones legislativas restantes del Partido Republicano en el Capitolio.

Pero Trump estaba demasiado ocupado celebrando como para escuchar una reprimenda del republicano de Louisiana, quien intentó reconciliarse con el presidente durante un segundo mandato que parecía imposible después de su voto a favor del juicio político en 2021. “Su deslealtad hacia el hombre que logró que lo eligieran ya es parte de la leyenda, ¡y es bueno ver que su carrera política ha TERMINADO!”, escribió Trump sobre Cassidy en las redes sociales.

Ahora Trump espera infligir el mismo castigo a Massie en una elección primaria el martes que se ha convertido en una prueba aún más ácida de su poder sobre los votantes republicanos de base. Trump reclutó a Ed Gallrein, un agricultor y ex Navy SEAL, para competir contra Massie, un conservador fiscal que votó en contra del “gran y hermoso” proyecto de ley de política interna de Trump, argumentando que aumentaría el déficit.

La primaria, que ha atraído una ola de dinero externo y ha costado al menos US$ 29 millones, enfrentará el atractivo MAGA del presidente contra el conservadurismo contracorriente y tradicional de Massie, un posible anticipo ideológico de futuras batallas cuando Trump ya no sea el actor dominante del partido.

La llegada de Hegseth al estado para eventos políticos internos será especialmente polémica, ya que se supone que está dirigiendo una guerra que ha desafiado sus afirmaciones rimbombantes de victoria total. Y la mayoría de los funcionarios gubernamentales en la mayoría de las administraciones se esfuerzan por evitar infringir la Ley Hatch, que está destinada a restringir las actividades políticas de los empleados del poder ejecutivo.

Pero un Departamento de Justicia firmemente bajo el control de Trump no investigaría tales infracciones por parte de Hegseth, y su participación subraya cómo esta administración está tan enfocada en los caprichos de su jefe como en las percepciones tradicionales y más limitadas del interés nacional.

La pregunta ahora es cuánto tiempo podrá un presidente cada vez más impopular, que parece desconectado de las preocupaciones de muchos votantes, ejercer el poder de una manera que avance sus propios objetivos pero que podría crear un futuro incierto para su partido.

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