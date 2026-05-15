Las audiciones para elegir al próximo James Bond finalmente están en marcha

El nombre es Bond, James Bond. Pero, ¿cuál será el nombre de la próxima persona que lo interprete? Esa es…

El nombre es Bond, James Bond. Pero, ¿cuál será el nombre de la próxima persona que lo interprete? Esa es la pregunta que los fans llevan años haciéndose, y la respuesta podría conocerse pronto.

Por fin han comenzado las audiciones para la próxima entrega de esta exitosa franquicia cinematográfica, según un comunicado de Amazon MGM Studios.

La productora emitió el jueves un breve comunicado con los primeros detalles sobre los planes para la nueva película, incluido el anuncio de que ha comenzado la búsqueda de un nuevo protagonista o tal vez incluso una nueva protagonista.

“La búsqueda del próximo James Bond está en marcha”, decía el comunicado publicado en línea, añadiendo que “el proceso de casting acaba de comenzar”.

Tras señalar que no revelará detalles específicos mientras se llevan a cabo las audiciones, la compañía añadió: “Estamos entusiasmados por compartir más noticias con los fans del 007 tan pronto como sea el momento oportuno”.

Las especulaciones sobre quién se enfundará el esmoquin del espía más famoso de Hollywood han ido en aumento durante años. Nombres de estrellas de primer nivel como Idris Elba, Henry Cavill y Cillian Murphy han sonado como posibles sucesores de Daniel Craig, cuya última aparición en el papel fue en la película de 2021 “No Time to Die”.

Otros candidatos que figuran entre los favoritos para entrar en la contienda son los actores británicos Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson y Harris Dickinson, así como la estrella australiana Jacob Elordi.

El año pasado se anunció que el control creativo de la saga —basada en las novelas de Ian Fleming— pasaba de manos de sus productores históricos, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, a Amazon MGM Studios.

La primera persona en interpretar al 007 fue Sean Connery en “Dr. No”, allá por 1962, a la que siguieron otras seis películas. Otros actores que han tomado el volante del célebre Aston Martin son George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y, más recientemente, Craig, quien también protagonizó “Casino Royale” (2006), “Quantum of Solace” (2008), “Skyfall” (2012) y “Spectre” (2015). Y aunque la nueva película aún no cuenta con título ni con una estrella confirmada, se han revelado algunos detalles, entre ellos que será dirigida por el nominado al Óscar Denis Villeneuve.

El cineasta francocanadiense —conocido principalmente por su trabajo en “Blade Runner 2049”, “Arrival” y las películas de “Dune”— trabajará junto a la productora ejecutiva Tanya Lapointe y los productores Amy Pascal y David Heyman. El guion está siendo escrito por Steven Knight, cuyos créditos incluyen “Peaky Blinders”, “Eastern Promises” y “Dirty Pretty Things”.

The-CNN-Wire

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