Lanzan el primer tráiler de “Tony”, la película sobre la vida del chef Anthony Bourdain

Chef, escritor, documentalista y cronista de viajes. La vida de Anthony Bourdain (1956-2018) fue intensa y ayudó a desmitificar el…

Chef, escritor, documentalista y cronista de viajes. La vida de Anthony Bourdain (1956-2018) fue intensa y ayudó a desmitificar el oficio de cocinero, con su actitud desenfadada, más propia de una estrella de rock and roll.

Así que no extraña que casi ocho años después de su muerte, llegue ahora una biopic de su vida, “Tony”, de la que el estudio A24 lanzó el martes su primer tráiler.

La película cuenta con Dominic Sessa (la revelación en la película “The Holdovers”, de 2023) en el papel de Bourdain, a los 19 años, cuando “viaja a Provincetown y se topa con el caótico mundo de la cocina de un restaurante, dando inicio a un verano que marcará el rumbo de su vida”, según la sinopsis oficial de la película, que se estrena este agosto.

En “Tony” también actúa Antonio Banderas, quien interpreta al primer chef que contrata a Bourdain como asistente y le enseña los rudimentos básicos del oficio y lo enrumba por el caminio de los fogones.

Los representantes de Anthony Bourdain compartieron un comunicado con The Hollywood Reporter en el que fijan posición sobre la película. “Elegimos apoyar a ‘Tony’ porque no es una biografía estándar y no intenta resumir una vida. Guiada por la visión del director Matt Johnson, la película retrata un verano transformador, en 1975, en Provincetown, Massachusetts. Es una interpretación, ya que esa parte de la vida de Tony siempre permanecerá en cierto modo desconocida”.

“Tony” es dirigida por Matt Johnson, actor comediante y cocreador de la serie televisiva “Nirvanna The Band The Show”, considerad un programa de culto. Además de Banderas y Sessa, “Tony” incluye en su elenco también a Emilia Jones, Leo Woodall, Dagmara Dominczyk, Rich Sommers y Stavros Halkias.

The-CNN-Wire

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