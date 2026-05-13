La reacción de Cristiano Ronaldo tras el gol en contra que (por apenas segundos) aplazó su primer título con Al Nassr

Al Nassr dejó escapar una oportunidad clave para consagrarse campeón (el que sería el primer título de Cristiano Ronaldo en…

Al Nassr dejó escapar una oportunidad clave para consagrarse campeón (el que sería el primer título de Cristiano Ronaldo en ese club) tras empatar 1-1 ante Al Hilal en la Liga Profesional Saudí. Un autogol del arquero Bento en el minuto 98, luego de un saque de banda que no logró controlar, frustró una victoria que habría asegurado el título con dos fechas aún por disputarse.

El equipo dirigido por Jorge Jesus había tomado ventaja con un gol de Mohamed Simakan en el minuto 37 tras un córner. Al Nassr controló el trámite durante gran parte del encuentro y estuvo cerca del segundo tanto antes del descanso, pero el empate llegó en la última jugada del partido tras el error del portero brasileño.

Cristiano Ronaldo no marcó y fue sustituido en el minuto 83. Desde el banquillo observó el autogol que cambió el desenlace del clásico saudí. Las imágenes posteriores lo mostraron visiblemente afectado, mirando al suelo y lamentándose por un resultado que le impidió celebrar su primer título liguero desde su llegada al club en 2022.

El empate dejó una escena de frustración para el portugués, que pasó en segundos de una posible consagración anticipada a un cierre inesperado. El delantero reaccionó rápidamente animando a sus compañeros tras el pitazo final, consciente de que el equipo aún depende de sí mismo para quedarse con el campeonato.

En redes sociales, Cristiano Ronaldo envió un mensaje de optimismo a la afición. “El sueño está cerca. Cabeza en alto, tenemos un paso más que dar. Gracias por el increíble apoyo esta noche”, escribió tras el partido, destacando que la definición del título sigue abierta.

Pese al empate, Al Nassr continúa líder con 83 puntos y mantiene ventaja sobre Al Hilal. El equipo será campeón si vence a Damac en la última jornada o si su rival directo no gana sus próximos compromisos, manteniendo viva la opción del primer título doméstico de Ronaldo en Arabia Saudita.

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