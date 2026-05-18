Muere al menos una persona en tiroteo cerca del Centro Islámico de San Diego, según fuentes

Al menos una persona murió en un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, según informaron a CNN dos…

Al menos una persona murió en un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, según informaron a CNN dos funcionarios de las fuerzas del orden informados sobre el incidente.

El Departamento de Policía de San Diego respondió a un reporte de un atacante activo, dijo el departamento el lunes en una publicación en redes sociales.

El departamento instó al público a evitar el área.

La policía dijo en una actualización alrededor de las 12:43 p.m., hora local, que la escena está “activa pero contenida”.

Se vio a personas alejándose del edificio, algunas de ellas tomadas de la mano y siendo escoltadas por agentes de policía, en un video grabado por la afiliada de CNN KFMB.

El centro en Clairmont, un vecindario de San Diego, es la mezquita más grande del condado de San Diego, según su sitio web.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha sido informado sobre la “situación en evolución”, dijo su oficina de prensa en X. “Estamos agradecidos con el personal de emergencia en el lugar que están trabajando para proteger a la comunidad e instamos a todos a seguir las indicaciones de las autoridades locales”, decía la publicación.

El alcalde Todd Gloria también dijo que estaba al tanto de la “situación de atacante activo” en una publicación en X.

Dijo que el personal de emergencia está en el lugar y “trabajando activamente para proteger a la comunidad y asegurar el área”.

The-CNN-Wire

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