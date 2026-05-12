La inflación anual en Estados Unidos sube al 3,8 % en abril, por encima de los salarios

Por primera vez en tres años, los salarios de los estadounidenses no superaron la inflación. Los precios aumentaron un 0,6…

Por primera vez en tres años, los salarios de los estadounidenses no superaron la inflación.

Los precios aumentaron un 0,6 % mensual, elevando la tasa anual al 3,8 %, la más alta desde mayo de 2023, según los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

Los economistas esperaban que los precios subieran un 0,6 % con respecto a marzo y que la tasa anual alcanzara el 3,7 %.

Antes de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero, la inflación se había moderado hasta el 2,4 %.

Ahora, el impacto en los precios de la energía derivado de la guerra en Irán agrava aún más las preocupaciones de larga data sobre la asequibilidad para los estadounidenses, quienes se ven agobiados por años de precios en rápido ascenso.

“Para los consumidores, esto significa que el costo de vida sigue siendo incómodo”, escribió este martes en una nota el economista Sung Won Sohn, profesor de finanzas y economía en la Universidad Loyola Marymount. “Para la Reserva Federal, significa que es probable que los recortes de tasas de interés se pospongan hacia el futuro”.

El estallido inflacionario posterior a la pandemia —momento en que el ritmo anual de aumento de precios alcanzó un máximo de cuatro décadas, llegando al 9,1 % en el verano de 2022— elevó drásticamente todo tipo de precios. Sin embargo, en los últimos años, a medida que la inflación se desaceleraba, al menos algunos estadounidenses lograron obtener cierta ventaja, ya que sus salarios crecían más rápido que la inflación.

Eso cambió el mes pasado: el crecimiento anual del salario promedio por hora, ajustado a la inflación, se volvió negativo por primera vez desde abril de 2023.

Los salarios crecieron un 3,6 % con respecto a abril del año pasado, en promedio; los precios subieron un 3,8 %. “Los consumidores ya estaban bajo presión; hemos observado una desaceleración en el mercado laboral”, declaró a CNN Augustine Faucher, vicepresidente sénior y economista jefe de PNC Financial Services Group.

Esto ocurre en un momento en que los estadounidenses también deben lidiar con un impacto en los precios de la energía que se está propagando por toda la economía, encareciendo aún más algunos de los artículos de consumo más habituales.

Además, no se trata solo del petróleo: el bloqueo del estrecho de Ormuz ha interrumpido el flujo de otros materiales críticos, incluidos fertilizantes, aluminio y helio.

Tal como están las cosas ahora, el alza de los precios está golpeando a los consumidores en algunos de los lugares más visibles: la gasolinera, el supermercado y sus facturas de electricidad.

Los precios de la gasolina no subieron tan rápido como lo hicieron en marzo (cuando se dispararon un récord del 21,2 %); sin embargo, el aumento del 5,6 % registrado en abril fue el segundo más rápido observado desde finales de 2023.

Los precios de la electricidad —que subieron el año pasado debido a factores como la demanda de los centros de datos, las condiciones meteorológicas y los costos de infraestructura— enfrentan ahora presiones adicionales derivadas de la conmoción global en el sector del petróleo y el gas. En abril, los precios de la electricidad aumentaron un 2,1 %, el mayor incremento mensual en más de cuatro años.

Los precios generales de los alimentos subieron un 0,5 % (los artículos de supermercado aumentaron un 0,7 %) el mes pasado, y acumulan un alza respectiva del 3,2 % y el 3,6 % en comparación con el año anterior.

Los precios de la carne —en particular la de res— continuaron escalando, al igual que los de los productos agrícolas frescos.

Los precios de las frutas y verduras frescas —que a menudo se transportan en camiones diésel refrigerados— subieron un 2,3 %, el mayor aumento mensual para esa categoría desde 2010, según muestran los datos de la BLS.

Los precios de los tomates se dispararon más de un 15 % por segundo mes consecutivo.

“La guerra ha llegado a casa, y los estadounidenses pueden sentirla y verla en su cesta de la compra”, comentó a CNN Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US. Una situación incómoda para los hogares… y para la Fed.

Si bien el aumento de los precios de la energía representó el 40 % del incremento mensual de la inflación en abril, otro factor contribuyente fueron las mayores alzas de precios relacionadas con la vivienda (categorizadas por la BLS como “vivienda”), las cuales se vieron impulsadas por un ajuste puntual relacionado con el cierre histórico del gobierno ocurrido el año pasado.

La inflación en el rubro de vivienda —una de las categorías con mayor peso en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)— repuntó un 0,6 % durante el mes (el doble del ritmo registrado en marzo).

En octubre, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) no pudo recopilar la totalidad de los datos del IPC, lo que llevó a asumir que la inflación de los alquileres fue del 0 % para ese mes. Como consecuencia, la inflación a finales del año pasado resultó engañosamente más lenta de lo que debería haber sido.

La BLS utiliza un panel rotatorio para sus encuestas de alquileres, y el siguiente punto de recopilación para la lectura de aquel octubre se produjo seis meses después. Por lo tanto, se esperaba que abril de 2026 presentara una aceleración más pronunciada de lo habitual en la importante categoría de “vivienda”.

El efecto de compensación metodológica derivado del cierre de octubre contribuyó a impulsar una categoría de la inflación subyacente que es objeto de estrecha vigilancia, señaló Oliver Allen, economista sénior para EE.UU. en Pantheon Macroeconomics.

El IPC subyacente —que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía— aumentó un 0,4 % el mes pasado (un alza superior a la esperada) y un 2,8 % en términos interanuales.

Además de los aumentos relacionados con la vivienda, la medida subyacente de la inflación también se vio impulsada por otros posibles factores de carácter “puntual”, tales como el encarecimiento de los pasajes aéreos, así como de los servicios de video y audio (el aumento de precios de Netflix), señaló Allen.

Aunque la inflación parece estar registrando niveles bastante elevados en este momento, existen buenas razones para creer que no se está descontrolando en espiral, afirmó. Además de los aumentos temporales antes mencionados, la inflación derivada de los aranceles parece haber agotado ya, en gran medida, su recorrido, añadió.

“Creo que la situación resultará incómoda para los hogares y para otras personas que se sientan asfixiadas económicamente durante los próximos meses”, comentó Allen en una entrevista. “Pero no será una repetición de lo que presenciamos en 2021 y 2022, cuando las cifras de inflación no dejaban de escalar mes tras mes y no se vislumbraba un final”.

Aun así, señaló, esto coloca a la Reserva Federal en una posición difícil.

“Incluso si desean respaldar el mercado laboral y fomentar el crecimiento, resulta difícil justificar (un recorte de las tasas de interés) cuando la inflación subyacente se acerca peligrosamente al 3 % y amenaza con superarlo”, afirmó Allen.

Pese a ello, los precios están aumentando con mucha más rapidez de lo habitual, en un momento en que el descontento económico se ha convertido en un elemento permanente del panorama político. Una nueva encuesta de CNN, realizada por SSRS, reveló que el 77 % —incluida una mayoría de republicanos— afirma que las políticas del presidente Donald Trump han elevado el costo de vida en sus propias comunidades.

La desigualdad económica se ha acentuado en los últimos años. Los hogares de ingresos bajos y medios están experimentando una presión creciente y encuentran cada vez más dificultades para mantenerse al día con sus gastos y gestionar sus deudas.

Datos independientes, publicados este martes por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, mostraron un aumento en la tasa de consumidores que incurren en morosidad grave en sus préstamos, particularmente en sus préstamos estudiantiles.

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