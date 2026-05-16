La extrema derecha británica avanza con fuerza mientras decenas de miles de personas se congregan en Londres

Cuando unas 150.000 personas se reunieron en Londres en septiembre para una manifestación organizada por Tommy Robinson —un agitador que…

Cuando unas 150.000 personas se reunieron en Londres en septiembre para una manifestación organizada por Tommy Robinson —un agitador que difunde intolerancia antimusulmana y tiene varias condenas penales—, se sintió como un momento crucial en la política británica.

“Algo cambió en nuestro país”, dijo en ese momento Sadiq Khan, alcalde de Londres. “Esto se sintió diferente”.

Por eso, cuando al menos decenas de miles de personas volvieron a reunirse en la capital británica este sábado para la última marcha de “Unite the Kingdom”, la situación no pareció tan inusual. Opiniones que antes no se expresaban en público se están volviendo comunes. Las marchas organizadas por Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, se han convertido en una vía habitual para expresarlas.

“Millones tienen que irse”, dijo Pete, de 64 años, de Derbyshire, en la región central de Inglaterra. Se refería a inmigrantes indocumentados. “No deberían estar en este país”, declaró a CNN. “Están cobrando prestaciones. Los subsidios británicos tienen que terminar”.

En la manifestación masiva de septiembre, el ambiente era combativo. “Tanto si eliges la violencia como si no, la violencia viene hacia ti”, le dijo Elon Musk a la multitud por videoconferencia. “O te defiendes o mueres”.

La marcha de este sábado fue más pequeña, según estimaciones iniciales, y no atrajo a los mismos invitados extranjeros de alto perfil. Pero el mensaje de Robinson fue igualmente combativo. “¿Están listos para la Batalla del Reino Unido?”, preguntó a sus seguidores, aglomerados en la Plaza del Parlamento. De cara a las próximas elecciones generales, afirmó que sus seguidores deben “involucrarse” y “convertirse en activistas”, o “perderemos nuestro país para siempre”.

Las próximas elecciones generales están programadas hasta 2029, pero una semana frenética en Westminster —en la que el primer ministro Keir Starmer ha tenido dificultades para sofocar una revuelta entre los legisladores de su Partido Laborista— ha llevado a muchos británicos a preguntarse si el gobierno de Starmer durará tanto. Los vacilantes cambios en el Partido Laborista han dado un nuevo impulso a los movimientos de extrema derecha británicos, cada vez más organizados.

Antes de la marcha, Starmer dijo que apoyaba las protestas pacíficas, pero acusó a los organizadores de vender “odio y división” y dijo que su gobierno había bloqueado visados para agitadores de extrema derecha que querían venir al Reino Unido a difundir puntos de vista extremistas. “No hablan por el Reino Unido decente, justo y respetuoso que yo conozco”, dijo Starmer.

Esa visión del Reino Unido parece estar en retirada. “Unite the Kingdom” no está afiliado a un partido político, pero atrae a simpatizantes de varios. Muchos manifestantes vestían turquesa, el color del partido de extrema derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage, uno de los principales artífices del Brexit y aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Partido Reformista se disparó en las elecciones locales de la semana pasada, y envió al Partido Laborista de Starmer —que se había posicionado como la mejor defensa del Reino Unido contra el populismo— a una profunda crisis.

Sin embargo, para muchos manifestantes, el partido de Farage no va lo suficientemente lejos. Los analistas atribuyen los recientes éxitos electorales del Partido Reformista a cómo Farage ha moderado la retórica y las políticas de su partido. Farage afirma haber “profesionalizado” su partido, en parte al dar la bienvenida a varias figuras de alto perfil del anterior gobierno conservador.

Para Pete, de Derbyshire, esto ha disminuido el atractivo del reformista. En cambio, muchos en la marcha ondeaban banderas de “Restore Britain”, en apoyo del partido de extrema derecha dura liderado por Rupert Lowe, quien fue expulsado de Reform el año pasado por acusaciones de acoso laboral. Lowe —respaldado públicamente por Musk como el hombre que puede “salvar al Reino Unido”— sostiene que fue expulsado porque representaba una amenaza para el liderazgo de Farage en el partido. El movimiento Restore Britain defiende deportaciones masivas y pretende crear un “entorno hostil” en el Reino Unido que anime a los inmigrantes indocumentados a irse.

La Policía Metropolitana de Londres dijo que había lanzado un importante operativo policial “significativo” este sábado, en medio de temores de que la marcha “Unite the Kingdom” chocara con una manifestación propalestina en otra parte de la ciudad. Más tarde, la Policía Metropolitana dijo que había realizado 11 detenciones por diversos delitos.

CNN no presenció ningún incidente violento, pero el discurso estuvo cargado de connotaciones violentas. Un orador elogió a la multitud por “defender nuestra fe (cristiana) en nuestra propia tierra”. Afirmó que el suelo británico estaba “empapado y saturado con la sangre de hombres y mujeres cristianos”, y alabó a las generaciones anteriores que lucharon contra los nazis “en los campos de esta nación”. (La última invasión del Reino Unido se produjo en 1797 por militares franceses, otra nación cristiana).

No estaba del todo claro qué querían los manifestantes, aparte de restaurar una “grandeza” que el Reino Unido había perdido de alguna manera. Erguido y orgulloso bajo su sombrero hongo y con su traje de tres piezas a medida, Tom, de 19 años, no pudo decir cuándo fue la última vez que el Reino Unido fue grande, pero dijo que la década de 1930 era su “época favorita”. No pudo nombrar a un héroe político, pero dijo que Lowe había “defendido a la gente” gracias a su respaldo a las deportaciones masivas. “No es un extremista”, insistió.

Como todos los movimientos de este tamaño, puede generar un caos. Personas con banderas israelíes marcharon junto a personas con carteles que denigraban a Israel.

Junto a quienes pedían deportaciones masivas, una mujer ondeaba una bandera danesa porque dijo que quería que el Reino Unido introdujera las leyes de inmigración danesas más duras, pero más convencionales.

Decenas de personas ondearon la bandera real iraní del “León y Sol” en apoyo del príncipe heredero exiliado, Reza Pahlavi, a quien muchos iraníes quieren que lidere su país si el régimen islámico colapsa. Hossein Khani, un manifestante de unos 50 años, dijo a CNN que se había unido a la manifestación porque estaba enojado de que Starmer no se hubiera sumado a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que llevó a muchos exiliados iraníes a esperar un cambio de régimen.

Pero un tema recurrente fue el deseo de un liderazgo más fuerte en el Reino Unido. Muchos manifestantes dijeron haber votado a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2016, motivados por la vaga promesa de la campaña del Brexit de “recuperar el control”. En muchos sentidos, la marcha de este sábado se sintió como un nuevo clamor para que se cumpliera esa promesa: que alguna fuerza retomara el control del Reino Unido e impusiera su autoridad.

Cuando le preguntaron qué político británico lo inspiró por última vez, Pete dijo que tendría que elegir a Margaret Thatcher, aunque su gobierno conservador había cerrado hace décadas la mina en la que él solía trabajar. “No me gustaba, pero tenía carácter”, dijo Pete. “Sí me costó el trabajo. Pero era fuerte. No se dejaría intimidar por Europa. Y no quería fronteras abiertas”.

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