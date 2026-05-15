La Corte Suprema desestima una apelación de Virginia para usar un nuevo mapa congresional que beneficiaría a los demócratas

La Corte Suprema desestimó este viernes una solicitud de emergencia de funcionarios de Virginia para restablecer un mapa congresional que…

La Corte Suprema desestimó este viernes una solicitud de emergencia de funcionarios de Virginia para restablecer un mapa congresional que habría beneficiado a los demócratas en las elecciones intermedias de este año, una decisión ampliamente esperada que representó la más reciente incursión del tribunal en una disputa nacional por la redistribución de distritos.

La decisión frustra los planes demócratas de usar el nuevo mapa para ganar hasta cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes este año.

La corte conservadora 6-3 se ha puesto recientemente del lado de los republicanos en Louisiana y Alabama, permitiendo a esos estados redibujar rápidamente sus mapas. Pero el caso de Virginia abordaba de manera más directa cuestiones de derecho estatal en lugar de cuestiones federales, y muchos expertos predijeron que la apelación era, en el mejor de los casos, una maniobra desesperada.

No hubo votos disidentes registrados y el tribunal no explicó su razonamiento en la orden de una sola frase.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, demócrata, indicó esta semana que el estado estaba abandonando el esfuerzo de todos modos, diciendo a los periodistas el miércoles que el estado seguiría adelante con los mapas antiguos independientemente de cómo decidiera la Corte Suprema de EE.UU. sobre la apelación de emergencia.

Funcionarios demócratas de Virginia acudieron rápidamente a la Corte Suprema de EE.UU. el lunes instando a los jueces a bloquear una decisión 4-3 del tribunal más alto del estado que anuló en la práctica su mapa propuesto. El fallo del tribunal estatal se basó en lo que determinó que fue un error de calendario en la forma en que la legislatura manejó un referéndum que facultaba a los legisladores a redibujar sus mapas como parte de una disputa de redistribución de distritos a mitad de década, altamente inusual, que se desarrolla en todo el país.

El fallo del tribunal estatal, dijeron los demócratas, fue “profundamente equivocado” y tenía una “profunda importancia práctica para la nación”.

La apelación acelerada llegó a la corte conservadora 6-3 en un momento en que los jueces enfrentan críticas significativas, incluso desde dentro de sus propias filas, por una serie de decisiones sobre mapas que, en general, han favorecido al Partido Republicano. En los últimos días, el tribunal ha despejado el camino para que tanto Louisiana como Alabama usen nuevos mapas mucho más favorables para los republicanos, inclinando el equilibrio en la carrera de redistribución de distritos de meses hacia el Partido Republicano.

Eso comenzó con una decisión de gran impacto a finales de abril que debilitó el alcance de la Ley de Derecho al Voto de 1965, proporcionando cobertura política a los legisladores estatales republicanos ansiosos por atender el llamado del presidente Donald Trump de redibujar mapas entre censos para intentar retener el control de la Cámara. Varios estados del sur han avanzado para redibujar o ya han rehecho sus mapas, en algunos casos retrasando sus elecciones primarias.

Pero aunque las motivaciones políticas en Virginia son las mismas que en esos otros estados, las cuestiones legales eran bastante diferentes. La impugnación del mapa favorable a los demócratas en Virginia no trataba consideraciones raciales, sino más bien de cómo el estado secuenció una enmienda a su constitución para permitir la redistribución de distritos en primer lugar. El tribunal más alto del estado dictaminó que los legisladores violaron la constitución del estado con ese proceso al no celebrar la primera votación sobre una enmienda antes de una elección general. Los legisladores de Virginia votaron inicialmente para aprobar la medida a finales de octubre de 2025, antes del Día de las Elecciones pero cuando la votación anticipada ya estaba en marcha desde hacía semanas.

El desafío para los demócratas es que la Corte Suprema de EE.UU. generalmente se remite a los tribunales estatales cuando se trata de interpretar el derecho estatal.

Reconociendo ese desafío, los demócratas de Virginia plantearon un argumento de que los tribunales estatales interpretaron erróneamente la definición de “elección” en el derecho federal, que, según dijeron, claramente significa solo el Día de las Elecciones. Y resucitaron un argumento que ha sido planteado con más frecuencia por los republicanos: que los tribunales estatales deberían haberse remitido a la legislatura estatal en asuntos electorales bajo una cláusula de la Constitución de EE.UU. que establece que “la legislatura” de cada estado debe fijar las reglas para las elecciones federales.

La redistribución de distritos en Virginia habría dado a los demócratas la posibilidad de ganar hasta cuatro escaños adicionales, lo que potencialmente reduciría la representación republicana del estado a un solo distrito.

La apelación de Virginia llegó mientras los jueces han debatido abiertamente el impacto del tribunal en las elecciones de mitad de mandato de este año. Tras la decisión sobre la Ley de Derecho al Voto del mes pasado, la jueza progresista Ketanji Brown Jackson intercambió críticas con el juez conservador Samuel Alito sobre cuán rápidamente Louisiana podría redibujar su mapa. Jackson acusó al tribunal de abandonar sus “principios” para influir en la elección. Alito respondió, calificando eso de “insultante” y diciendo que la disidencia de Jackson planteaba argumentos “triviales” y “sin fundamento”.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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