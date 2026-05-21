La boda de Donald Trump Jr. será en una pequeña isla de las Bahamas, sin la presencia de su padre, dicen fuentes

El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., se casará este fin de semana con la figura de la alta…

El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., se casará este fin de semana con la figura de la alta sociedad de Palm Beach Bettina Anderson en una pequeña isla de las Bahamas, dijeron a CNN dos personas familiarizadas con los planes.

¿Se espera que una persona que no asista a la ceremonia íntima? El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijeron las fuentes.

La lista de invitados se mantiene reducida, a propósito, dijeron. Solo asistirán familiares cercanos y los amigos más íntimos de la pareja, con menos de 50 invitados en total.

Sin embargo, el presidente fue notablemente impreciso sobre sus planes cuando se le preguntó por la boda en la Oficina Oval este jueves por la tarde.

“A él le gustaría que yo fuera, pero va a ser una ceremonia pequeña y privada, y voy a intentar ir”, dijo Trump a los reporteros.

“Este no es un buen momento para mí”, agregó. “Todo lo relacionado con Irán y otras cosas”.

Una de las fuentes dijo a CNN que desde hace tiempo se esperaba que Trump no asistiera, en parte por el deseo de la pareja de tener una ceremonia sumamente privada. La agenda pública de Trump no indica que vaya a asistir. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y con un representante de Trump Jr. para pedir comentarios.

“En esa no puedo ganar. Si asisto, me critican. Si no asisto, me critican”, dijo el presidente, en referencia a una posible cobertura negativa de la prensa.

Trump Jr. y Anderson esperaban mantener los detalles de la boda fuera de la prensa para que el evento siguiera siendo exclusivo y aislado, dijeron las fuentes. Eso ayudaría a disipar cualquier preocupación de seguridad y permitiría a los invitados evitar las complicaciones que conlleva un evento con fuertes medidas de seguridad al que asiste el presidente.

Se espera que los hermanos de Trump Jr. estén presentes, aseguraron las fuentes.

La boda marcará el segundo matrimonio de Trump Jr. Anteriormente, estuvo casado con Vanessa Trump durante 12 años antes de divorciarse en 2018. Vanessa Trump anunció el miércoles que le habían diagnosticado cáncer de mama.

Trump Jr. estuvo comprometido anteriormente con Kimberly Guilfoyle, ahora embajadora de Estados Unidos en Grecia y exesposa del gobernador de California Gavin Newsom, entre 2020 y 2024.

The-CNN-Wire

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