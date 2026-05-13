“KPop Demon Hunters” se irá de gira mundial de conciertos

Los fans de “KPop Demon Hunters” ahora podrán disfrutar de un espectáculo en vivo que recorrerá varias ciudades del mundo.…

Los fans de “KPop Demon Hunters” ahora podrán disfrutar de un espectáculo en vivo que recorrerá varias ciudades del mundo.

Netflix anunció su alianza con AEG Presents, empresa dedicada al entretenimiento en vivo, para realizar un show inspirado en la película animada, que se convirtió en uno de los mayores fenómenos recientes de la plataforma. Además, varias canciones de su banda sonora alcanzaron el primer lugar del Billboard Hot 100.

Por ahora, no se han revelado demasiados detalles sobre el espectáculo y aún no está claro si participará el elenco que prestó sus voces en el filme. Sin embargo, Netflix describió el proyecto como una “gira mundial de conciertos” que “llevará a la vida, de distintas maneras, el universo de la película”.

Junto con el anuncio, también se habilitó un sitio web para que los fans puedan registrarse y recibir información anticipada sobre las ciudades y fechas de la gira. Para acceder al registro, el sitio solicita datos como fecha de nacimiento, número telefónico, nombre y correo electrónico.

“KPop Demon Hunters” se estrenó en Netflix el 20 de junio de 2025 y desde entonces se convirtió en uno de los fenómenos de entretenimiento más importantes de los últimos años. En marzo pasado, Netflix confirmó el desarrollo de una secuela en colaboración con Sony Pictures, que continuará explorando la historia del grupo musical ficticio HUNTR/X.

The-CNN-Wire

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