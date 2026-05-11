Familiares y amigos despiden a Kevin González, el joven que murió después de reencontrarse con sus padres deportados a México

En una funeraria cubierta de flores blancas, familiares y amigos de Kevin González rodearon este lunes su ataúd mientras se…

En una funeraria cubierta de flores blancas, familiares y amigos de Kevin González rodearon este lunes su ataúd mientras se despedían del joven de 18 años, quien murió un día después de reencontrarse con sus padres, deportados a México tras haber pasado semanas en un centro de detención migratoria en Arizona.

Kevin, que padecía cáncer de colon en etapa 4, viajó a Durango para poder verlos una última vez. Nació en Estados Unidos pero creció en México y fue diagnosticado después de enfermar durante una visita a su familia en Chicago en la Navidad pasada.

“Nos sentimos orgullosos de mi hijo. Él fue un guerrero. Luchó contra viento y marea”, dijo a CNN su padre Isidoro González Avilés durante el velorio, horas antes del sepelio, donde los restos del joven serán despedidos tras haber pasado sus últimos meses muy enfermo y separado de sus padres.

González Avilés y su esposa, Norma Anabel Ramírez Amaya, habían logrado reunirse con su hijo el sábado por la noche, apenas un día antes de que muriera. En un intento desesperado por ver a Kevin tras conocer su diagnóstico, la pareja había intentado regresar a Estados Unidos, según la afiliada de CNN, WLS. Sin embargo, fueron detenidos en abril cerca de Douglas, Arizona, cuando intentaron cruzar la frontera, según el Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés). Ambos habían sido deportados previamente tras ingresar “ilegalmente” al país, añadió el DHS.

“Tuvo la fuerza de soportar lo que a él sentía, el dolor, pero lo soportó. Tenía la noción, su último deseo de ver a sus padres. Un juez le concedió eso a mi hijo”, añadió González, que el día de su reencuentro aseguró que finalmente le podrían dar el amor que no pudieron mientras estuvieron detenidos.

La pareja fue deportada a México el viernes, dijo el DHS. Un juez de distrito de Estados Unidos en Tucson, Arizona, ordenó la liberación de los padres de González el jueves por la mañana, según WLS. Y el sábado vieron a su hijo en Durango, donde Kevin los esperaba desde hacía una semana.

“Estas lágrimas son de emoción, de volver a verlo, de volver a tocarlo, de decirle cuánto lo quiero”, dijo su madre a CNN ese día mientras lo abrazaba.

Para la familia, el reencuentro llegó en medio de un desenlace inevitable. Kevin murió el domingo 10 de mayo, el mismo día en que en México se celebraba el Día de las Madres.

Su abuela, Virginia Amaya, dijo durante el velorio que la pérdida ha sido especialmente dura. “Un dolor muy grande, porque para mí no es mi nieto, es mi hijo”, dijo.

Entre los presentes, amigos del joven recordaron cómo su enfermedad cambió rápidamente su vida. Keira Zamarripa dijo que aún les cuesta asimilarlo. “Kevin era muy alegre, muy de andar con todos en el salón platicando. Ver cómo la enfermedad lo cambió, pues sí, es muy triste”.

Óscar González, otro de sus amigos, dijo que lo acompañaron durante todo el proceso. “Duele mucho su despedida. Vimos cómo fue decayendo”.

Sobre el féretro se colocaron flores blancas y algunos objetos personales que formaban parte de la vida de Kevin, incluidos dos peluches: uno con la camiseta de la selección mexicana de fútbol y otro con una toga. A un lado, colocaron una corona de flores que llevaba la dedicatoria “Descansa en paz mi compa Chon”. Frente a todo, una fotografía de Kevin sonriente recordaba cómo era antes de enfermar.

Antes de morir, Kevin agradeció a quienes ayudaron a facilitar el reencuentro con su familia: “Gracias por ayudar a mi familia a poder tener la opción”, dijo en una entrevista con CNN.

The-CNN-Wire

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