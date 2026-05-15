“Esto va más allá del Óscar”: John Travolta es sorprendido con una Palma de Oro honorífica en Cannes

John Travolta fue sorprendido este viernes 15 de mayo con una Palma de Oro honorifica en la edición número 79…

John Travolta fue sorprendido este viernes 15 de mayo con una Palma de Oro honorifica en la edición número 79 del Festival Internacional de Cine de Cannes.

El actor se encontraba en el prestigioso evento de cine acompañado de su hija Ella Bleu Travolta, con la finalidad de presentar la película “Propeller One-Way Night Coach” en la que participó como director, escritor y narrador. La cinta está basada en el libro del mismo nombre, también escrito por Travolta.

Thierry Fémaux, director del afamado festival, fue el encargado de entregarle el premio a John Travolta durante el evento de proyección de la película que promueve el legendario actor. Llamó la atención la reacción del protagonista de “Grease”, ya que se mostró conmovido cuando le otorgaron la Palma de Oro honorífica y hasta le dio besos con la mano a su reconocimiento.

Los presentes en el lugar desataron una lluvia de aplausos y se pusieron de pie en honor a Travolta. Además, el actor agradeció a los presentes y calificó su recepción de la presea como “un momento humilde”. El actor también dijo: “Este símbolo recuerda y refleja mi gusto cinematográfico y simplemente no puedo creerlo. Esto va más allá del Óscar, de verdad. Así que, muchísimas gracias”.

“Propeller One-Way Night Coach” está programada para estrenarse el próximo 29 de mayo a través de la plataforma Apple TV. Travolta contó durante la noche que siempre había soñado con lanzar la película y que varias personas habían demostrado su interés por producirla y dirigirla, pero que tenía que ser él quien la hiciera ya que se trata de algo muy especial y personal.

The-CNN-Wire

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