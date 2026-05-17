Este pequeño centro en Reino Unido se volvió clave para los barcos atacados en el golfo Pérsico

Cuando una embarcación bajo ataque en el estrecho de Ormuz pide ayuda, suena un teléfono negro en la esquina de…

Cuando una embarcación bajo ataque en el estrecho de Ormuz pide ayuda, suena un teléfono negro en la esquina de una oficina. No tiene nada especial: es simplemente un teléfono de oficina normal, una reliquia de los años 90.

Pero cuando entra una llamada, las tres personas de turno en esta pequeña oficina ubicada en las afueras de Portsmouth, en la costa sur de Reino Unido, se convierten de repente en una pieza central del actual conflicto en Medio Oriente.

Porque allí funciona el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), un organismo afiliado a la Marina Real británica que monitorea el tráfico marítimo en el mar Rojo, el golfo Pérsico y el norte del océano Índico.

Y desde que Irán cerró de facto el estrecho de Ormuz hace más de dos meses en respuesta a los ataques de EE.UU. e Israel contra el país, la cantidad de llamadas de emergencia que recibe el UKMTO se disparó.

Los primeros momentos después de recibir una llamada “pueden ser realmente estresantes”, dijo la comandante Jo Black, jefa de operaciones del UKMTO. “La embarcación puede estar siendo atacada activamente. Se pueden escuchar alarmas y sirenas de fondo. En algunas ocasiones incluso hemos oído disparos”, dijo a CNN.

Las embarcaciones comerciales que atraviesan el estrecho de Ormuz han enfrentado todo tipo de amenazas mientras Teherán intenta imponer su control sobre esta vía marítima crucial, por donde transita una parte significativa del suministro mundial de petróleo, gas y fertilizantes, en respuesta a la campaña de EE.UU. e Israel. Algunos barcos han sido alcanzados por misiles iraníes, otros atacados con drones y otros rodeados por embarcaciones rápidas de ataque.

A medida que la guerra entra en su tercer mes, la naturaleza de la amenaza iraní en el estrecho está cambiando, señaló Black.

“A comienzos de marzo veíamos claramente acciones militares. … Más recientemente parece estar cambiando hacia acciones de tipo policial, con embarcaciones siendo interceptadas al aproximarse al estrecho de Ormuz, interrogadas, obligadas a verificar sus declaraciones y, en algunos casos desafortunados, detenidas”, dijo.

Una vez que un barco reporta un ataque de este tipo, la oficina del UKMTO entra rápidamente en acción. Su personal, conocido como watchkeepers, habla con la tripulación de la embarcación y contacta a otros barcos cercanos para advertirles sobre el peligro y preguntar si pueden ayudar o aportar más información. También se comunican con las compañías navieras afectadas, guardias costeras locales y fuerzas militares en la región que podrían asistir.

El centro opera con un equipo de apenas 18 personas, que trabajan en turnos de 12 horas, lo que significa que siempre hay tres watchkeepers de guardia en cualquier momento, a veces apoyados por un analista.

“Si llama al UKMTO, obtendrá una respuesta”, dijo Black. “No podemos garantizar que haya una comunidad internacional disponible para responder directamente, pero sí nos aseguraremos de compartir su información con la mayor cantidad posible de actores para intentar generar una respuesta”.

El organismo ha registrado 44 incidentes desde que comenzó la guerra con Irán: una mezcla de daños a barcos, encuentros peligrosamente cercanos e incidentes evitados por poco. Diez marineros han muerto en esos incidentes, dijo Black.

Incluso a miles de kilómetros de distancia, conectados con la crisis únicamente por una línea telefónica, el trabajo puede ser estresante para los watchkeepers, que están “gestionando una situación altamente emocional”, añadió. Muchas veces también establecen vínculos con las personas a bordo.

A pesar de la frenética respuesta cuando suena el teléfono, “un día típico es relativamente tranquilo”, dijo Black. Filas de pantallas de televisión muestran distintos mapas de la región y el tráfico marítimo que pasa por ella. Uno de los mapas se acerca específicamente al estrecho, donde un recuadro rojo delimita la “zona peligrosa”, que podría contener minas iraníes y que las embarcaciones están evitando.

Los watchkeepers pasan gran parte de su tiempo revisando los 2.500 correos electrónicos diarios que reciben de barcos que comparten voluntariamente sus posiciones, datos de contacto e información sobre otras embarcaciones cercanas.

Ese monitoreo permite al equipo seguir frecuentemente una embarcación incluso si apaga sus datos AIS, un sistema automático de rastreo. Además, la relación del grupo con organismos militares ofrece otra fuente para verificar incidentes.

“Nos esforzamos enormemente por verificar rápida pero eficientemente la información que recibimos”, dijo Black. Los reportes iniciales publicados en X y en el sitio web del UKMTO “ofrecen una ubicación general del incidente y luego añadimos actualizaciones a medida que logramos verificar esa información mediante fuentes adicionales”.

Dado que los medios de comunicación están entre quienes utilizan esos reportes, la guerra ha puesto el foco sobre el normalmente discreto UKMTO. Black ya se acostumbró a dar entrevistas.

El UKMTO fue creado poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando las compañías navieras tenían dificultades para hacer frente al aumento de la piratería y comenzaron a coordinarse con la Marina Real británica para encontrar formas de gestionar esa amenaza. Como nación insular, el interés de Reino Unido en ayudar a asegurar las rutas marítimas coincidía con el de las propias compañías navieras.

Y el legado colonial del país, junto con su larga historia marítima, significaba que incluso a comienzos del siglo XXI su marina estaba en una posición única para asumir ese papel. Las autoridades francesas, en cooperación con sus aliados europeos y el UKMTO, también ayudan y monitorean el tráfico marítimo en el golfo de Guinea, frente a la costa occidental de África.

Durante el último cuarto de siglo, el UKMTO también ha enfrentado otras crisis marítimas, como el período de mayor actividad de los piratas somalíes a finales de los años 2000 o cuando los rebeldes hutíes en Yemen intensificaron sus ataques contra barcos que transitaban por el mar Rojo en 2023. Pero nada había sido como esto, dijo Black, aunque el volumen de llamadas que recibe la oficina es aproximadamente el mismo que cuando la amenaza hutí alcanzó su punto más crítico.

“Esta situación en particular es más desafiante porque existe una gran variedad de amenazas y porque la situación geopolítica cambia constantemente”, dijo.

Casi cada semana parece que cambian las instrucciones para las embarcaciones. El presidente Donald Trump ha pedido repetidamente que los barcos atraviesen el estrecho y, durante un breve período, lanzó una operación para asistir a las embarcaciones antes de pausarla menos de 48 horas después a petición de mediadores pakistaníes. Del mismo modo, Irán ha adoptado distintas estrategias para intentar consolidar su control sobre la vía marítima y recientemente estableció un nuevo conjunto de reglas para las embarcaciones que buscan un paso seguro.

Todo esto ha dejado a unos 850 grandes barcos mercantes y 20.000 marineros atrapados dentro del golfo, para quienes el principal problema es la “incertidumbre”, dijo Black. “¿Qué les depara el futuro? ¿Cuándo podrán volver a casa y ver a sus familias? ¿Cómo quedan sus contratos y la rotación de tripulación?”.

En tiempos tan inciertos, los marineros han llegado a depender del trabajo que realiza el UKMTO desde miles de kilómetros de distancia, ubicado sobre una colina desde donde se puede ver, de un lado, el lugar donde Dwight Eisenhower instaló su cuartel general para el Día D y, del otro, el bullicioso puerto de Portsmouth.

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