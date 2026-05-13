¿Está lista la Ciudad de México para mover a millones de turistas durante el Mundial 2026?

Mientras la cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 avanza, la Ciudad de México acelera obras de movilidad…

Mientras la cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 avanza, la Ciudad de México acelera obras de movilidad para enfrentar uno de sus mayores desafíos: cómo trasladar de manera segura y eficiente a millones de visitantes en una de las ciudades más congestionadas del mundo.

La capital mexicana albergará cinco de los 13 partidos que se jugarán en México durante el Mundial y las autoridades han apostado por una transformación urbana centrada en peatones, ciclistas y transporte público.

Entre las obras, destacan una nueva ciclovía de 34 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan, ampliaciones en el Tren Ligero y mejoras en estaciones de transporte público.

Pero, mientras el Gobierno promete que las obras estarán listas a tiempo para la inauguración el próximo 11 de junio, expertos y usuarios advierten que aún existen retos importantes en conectividad, saturación y seguridad vial.

Uno de los proyectos más visibles es la nueva ciclovía de Tlalpan, considerada la más extensa de la capital. Cruza cinco alcaldías y busca conectar el sur de la ciudad con el centro histórico.

Para Ana González, una ciclista capitalina que utiliza la bicicleta como medio de transporte diario, la infraestructura representa un avance importante, aunque todavía insuficiente para quienes no conocen la dinámica vial de la ciudad.

“Los que ya somos de aquí sabemos que un trayecto puede durar muchísimas horas en recorridos cortos”, dijo. “La bici te da esa movilidad de transportarte rápido”.

González contó que aprendió a moverse en bicicleta hace apenas unos años y que adaptarse a las calles de la capital implicó “aprender a leer la Ciudad de México”.

“Es una conducción siempre a la defensiva”, explicó. “Para ciclistas, para peatones y para automovilistas”. Y agregó: “Que un turista quisiera lanzarse al Zócalo en bici, sí lo veo complicado y peligroso”.

Durante un recorrido realizado por CNN sobre la nueva ciclovía, se observaron zonas donde pasajeros del transporte público deben cruzar directamente sobre el carril ciclista para subir o bajar de autobuses.

“Falta adaptación de los peatones”, afirmó González. “Muchos van caminando sobre la ciclovía en lugar de usar la banqueta”.

Aun así, dijo que le sorprendió el comportamiento de algunos automovilistas.

“Me sorprendió que los carros realmente sí se paraban cuando me veían cruzar, cosa que antes no me había pasado en otras ciclovías”, relató.

Sin embargo, considera que la infraestructura todavía presenta puntos complicados y peligrosos.

“De Chabacano hacia el Zócalo sí lo veo complejo y peligroso”, dijo. “Tienes que estar pensando todo el tiempo lo que va a hacer el coche de la esquina”.

La ciclista también cuestionó qué tan preparados estarán los turistas extranjeros para moverse por una ciudad conocida por su tráfico y complejidad vial.

“No sé si un turista acostumbrado a una ciudad europea podría adaptarse fácilmente”, comentó. “Creo que tendría que pasar uno o dos días acostumbrándose a cómo se transita en la Ciudad de México”.

La obra forma parte de una estrategia más amplia que incluye iluminación, nuevas señalizaciones y adecuaciones urbanas para peatones y ciclistas. Según datos oficiales, se colocaron más de 5.000 luminarias y cientos de elementos de confinamiento vial a lo largo de la ruta.

Para Gonzalo Peón, director ejecutivo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), el Mundial aceleró proyectos que desde hace años necesitaban ejecutarse.

Peón considera positiva la apuesta por infraestructura peatonal y ciclista, especialmente alrededor del estadio, pero advierte que el verdadero reto será lograr que la gente utilice estas rutas de forma masiva.

“El reto va a ser llenarla de ciclistas”, afirmó. “Y para llenarla de ciclistas, una sola infraestructura no funciona, necesitas generar una red”.

Según Peón, la ciclovía de Tlalpan sigue aislada y necesita conexiones perpendiculares con otras rutas para ser verdaderamente funcional.

“Necesitamos ahora hacer ciclovías perpendiculares que permitan generar esta red”, explicó.

El especialista dijo además que la ciudad enfrenta un debate de “justicia espacial”.

“El 80 o 90% de las inversiones en transporte se va a calles y pavimentación”, explicó. “Pero si esas inversiones se utilizan para ampliar cruces peatonales o infraestructura ciclista, entonces sí benefician a más personas”.

Más allá de la infraestructura ciclista, el principal desafío sigue siendo el transporte público. Según la organización “México, ¿Cómo Vamos?”, alrededor del 58% de los viajes en la capital se realizan en Metro. Sofía Ramírez, directora de la organización, advierte que el sistema ya opera bajo fuerte presión, incluso antes de la llegada de millones de visitantes.

“El número de viajes que se hacen en Ciudad de México es de 175 millones al mes”, explicó. “Para una ciudad de 9 millones de personas, ya te imaginarás que es una proporción casi de uno a 20”.

Ramírez aseguró que ,aunque se han sumado vagones y ampliado algunos servicios, el sistema continúa saturado.

“Es un servicio de transporte público muy demandado prácticamente a cualquier hora”, dijo. “Necesita mantenimiento, ampliación y coordinación metropolitana”.

La especialista señaló que el Gobierno está intentando resolver la presión sobre el sistema con medidas temporales, como promover el teletrabajo o suspender clases durante algunos partidos.

“Estamos resolviendo los síntomas en vez de resolver el origen de los problemas”, afirmó.

También advirtió sobre posibles riesgos en estaciones saturadas durante los días de partido.

“¿Qué pasa si hay un temblor, una inundación o una falla eléctrica?”, cuestionó. “Son situaciones que ya vivimos cotidianamente”.

El Mundial pondrá a prueba la imagen internacional de México en temas de seguridad y movilidad y, mientras las obras continúan contrarreloj y las autoridades prometen que estarán listas antes del silbatazo inicial, la gran incógnita sigue siendo si la infraestructura será suficiente para mover a millones de visitantes de forma segura, rápida y eficiente en una de las ciudades más grandes y congestionadas del mundo.

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