El “Trump Mobile” comenzará a enviarse tras meses de retrasos

Casi un año después de que Trump Mobile comenzara a aceptar depósitos de US$ 100 y pocos días después de…

Casi un año después de que Trump Mobile comenzara a aceptar depósitos de US$ 100 y pocos días después de que su sitio web se actualizara para indicar que la entrega estaba “condicionada”, el teléfono dorado conocido como Trump Phone comenzará a enviarse esta semana, anunció la compañía.

El teléfono de US$ 499, conocido oficialmente como Trump Mobile T1 y con un fuerte parecido a un teléfono chino que se vende por menos de US$ 200 en Walmart, no es exactamente lo que la Organización Trump prometió inicialmente. El teléfono inteligente tendrá una pantalla más pequeña y menos capacidad de almacenamiento, aunque la marca Trump y el tono dorado parecen mantenerse.

Fortune destacó que los términos de preventa del teléfono cambiaron para indicar que la compañía “no garantiza que un dispositivo sea producido o puesto a disposición para la compra”, y que un depósito simplemente representa una “oportunidad condicionada” de comprar un teléfono “si” Trump Mobile decide venderlo.

Luego, la compañía publicó una serie de anuncios en Facebook, sus primeras publicaciones en más de seis meses.

“Quienes hicieron la preventa del teléfono T1 recibirán un correo electrónico con una actualización. ¡¡¡Los teléfonos comenzarán a enviarse esta semana!!!”, decía una de las publicaciones. La empresa también desactivó la sección de comentarios.

Trump Mobile no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN sobre el teléfono, cuyo lanzamiento estaba previsto originalmente para agosto del año pasado.

Sin embargo, el proceso para finalizar el software, los acuerdos con fabricantes y otros contratos necesarios para dispositivos Android suele tomar alrededor de 18 meses, según Max Weinbach, analista de la firma de investigación tecnológica Creative Strategies.

“Normalmente hay muchos obstáculos que superar para llevar un dispositivo Android al mercado”, dijo a CNN por correo electrónico.

El teléfono con sistema Android fue promocionado inicialmente como “fabricado en Estados Unidos”. Pero esa afirmación fue eliminada rápidamente y reemplazada por la frase “diseñado con valores estadounidenses en mente”, según capturas de pantalla obtenidas previamente por CNN.

El cambio en el lenguaje se produjo después de que analistas de la industria expresaran escepticismo sobre el origen estadounidense del teléfono y señalaran que sus especificaciones se parecían a las de un dispositivo fabricado por una empresa china.

Ryan Reith, vicepresidente de grupo del Worldwide Device Tracker de International Data Corporation, dijo previamente a CNN que términos como “diseñado” y “construido” son muy ambiguos.

Eso deja poco claro qué partes del proceso de fabricación del teléfono habrían tenido lugar en Estados Unidos. Apple, por ejemplo, diseña sus teléfonos en California, pero los ensambla en lugares como China e India con componentes de proveedores internacionales.

El lanzamiento ha generado cuestionamientos sobre el uso que hace Trump de su nombre para obtener ganancias mientras ocupa el cargo. El teléfono fue creado por la Organización Trump, la principal sociedad holding de los negocios privados del presidente Donald Trump, y está dirigida por sus hijos mayores, Eric y Donald Trump Jr.

Mientras tanto, la senadora demócrata Elizabeth Warren afirmó que el retraso “parece otra estafa de Trump”.

El plan de datos y voz cuesta US$ 47,45, en una aparente referencia a los mandatos del presidente Donald Trump como el 47º y el 45º presidente de Estados Unidos.

The-CNN-Wire

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