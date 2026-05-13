El streamer Chud the Builder, conocido por publicar videos polémicos con insultos raciales, queda bajo custodia tras tiroteo

Un streamer conocido por publicar videos controvertidos en los que utiliza insultos raciales está bajo custodia después de verse involucrado…

Un streamer conocido por publicar videos controvertidos en los que utiliza insultos raciales está bajo custodia después de verse involucrado en un enfrentamiento con un hombre que “resultó en disparos” frente a un tribunal de Tennessee este miércoles, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió mientras Dalton Eatherly, quien en internet se hace llamar Chud the Builder, y el otro hombre estaban afuera del Tribunal del Condado de Montgomery, en Clarksville, informó la fiscalía de distrito de Tennessee. Ambos hombres fueron trasladados para recibir atención médica.

No está claro cómo ocurrió el tiroteo ni qué lo desencadenó. La fiscalía confirmó que Eatherly quedó bajo custodia, pero no especificó quién disparó y tampoco está claro qué cargos podría enfrentar, si enfrenta alguno.

“La escena está asegurada y no hay peligro para el público”, dijo la oficina del sheriff del condado de Montgomery.

Días antes, Eatherly fue expulsado de un restaurante y arrestado en Nashville durante el fin de semana por cargos de robo de servicios, conducta desordenada y resistencia al arresto, según una declaración jurada. El personal del restaurante le pidió que no transmitiera en vivo ni alterara el orden dentro del establecimiento, pero lo hizo de todos modos, de acuerdo con la declaración jurada.

Cuando el personal le dijo que dejara de transmitir en vivo, Eatherly se volvió agresivo y comenzó a hacer comentarios raciales, a gritar y a causar un escándalo, según la declaración jurada.

Después, Eatherly presuntamente dijo: “No voy a pagar si me están echando”, y luego se negó a pagar su comida, que costó US$ 371,55, de acuerdo con la declaración jurada.

Un día después del incidente, los agentes encontraron a Eatherly caminando por una calle y, cuando le dijeron que estaba bajo arresto, apartó el brazo cuando intentaron ponerle las esposas, según la declaración jurada. Luego fue arrestado sin más incidentes.

De acuerdo con una orden judicial, Eatherly quedó en libertad bajo fianza de US$ 5.000 por el incidente.

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