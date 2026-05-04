El nuevo plan de Trump para “guiar” a los barcos mercantes a través de Ormuz deja muchas preguntas sin respuesta

El plan de Estados Unidos para “guiar” barcos a través del estrecho de Ormuz, anunciado por el presidente Donald Trump…

El plan de Estados Unidos para “guiar” barcos a través del estrecho de Ormuz, anunciado por el presidente Donald Trump apenas horas antes de que entrara en vigor, deja muchas preguntas sin respuesta.

El Mando Central de Estados Unidos dijo en un comunicado en X que su apoyo a la operación, denominada Proyecto Libertad, “incluirá destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, plataformas no tripuladas multidominio”.

Pero no se define cómo esos activos militares contribuirán a que los buques mercantes vuelvan a transitar por el estrecho.

Jennifer Parker, investigadora no residente del Lowy Institute y exoficial de la Marina Real Australiana, dijo a CNN este lunes que espera que las fuerzas armadas estadounidenses aumenten su presencia en y sobre el estrecho para brindar tranquilidad a los buques comerciales que intentan atravesarlo.

“Esto parece ser una operación… que tiene menos que ver con proporcionar protección directa a un buque o a un par de buques y más con tratar de cambiar la situación en el estrecho” para que los barcos “se sientan seguros”, dijo Parker.

Esa misión podría incluir algunos buques de la Marina de Estados Unidos en el estrecho y una variedad de aeronaves volando sobre él que podrían detectar y eliminar cualquier embarcación pequeña o barco que intente atacar a los buques comerciales, señaló.

Aunque una operación de escolta en convoy —con destructores estadounidenses navegando junto a barcos mercantes— es poco probable, según Parker, dijo que un aumento de buques de guerra estadounidenses atravesando el estrecho sería un paso positivo.

Eso se debe a que, para detener la operación, Irán tendría que confrontar directamente a la Marina de Estados Unidos, algo que hasta la fecha no ha hecho.

“En cierto modo, (Trump) está obligando a Irán a definirse”, dijo.

“Tendrían que escalar y disparar contra buques de guerra estadounidenses, lo cual es un nivel diferente de escalada”, afirmó Parker.

El anuncio del plan por parte de Trump provocó una rápida reprimenda de Irán: Ebrahim Azizi, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del parlamento iraní, advirtió de que cualquier interferencia de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz sería considerada una violación del alto el fuego que está en vigor desde el 8 de abril.

“El estrecho de Hormuz y el golfo Pérsico no serían gestionados por las publicaciones delirantes de Trump”, dijo en un mensaje en X.

“Cualquier fuerza militar extranjera, especialmente el Ejército invasor estadounidense”, será atacada si intenta acercarse o entrar al estrecho de Hormuz, dijo el comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de las fuerzas armadas iraníes, según informó la agencia de noticias iraní Fars.

Trump dijo anteriormente que cualquier “interferencia” de Irán sería respondida con “fuerza”.

Los ejecutivos navieros no están convencidos de que el nuevo plan de EE.UU. reduzca el riesgo. “Se necesitan ambas partes para desbloquear, no solo una”, dijo Bjørn Højgaard, CEO del administrador de barcos Anglo-Eastern, a CNN.

Hasta ahora en la guerra, Washington ha sido reacio a poner buques de guerra de la Marina de EE.UU. al alcance de misiles antibuque terrestres iraníes o embarcaciones de ataque pequeñas que Teherán puede desplegar en gran número en y alrededor del estrecho de Hormuz.

CENTCOM solo ha reconocido el paso de destructores estadounidenses por el estrecho en una ocasión, el 11 de abril, cuando dos destructores estadounidenses transitaron la vía acuática “como parte de una misión más amplia para asegurar que el estrecho esté completamente libre de minas marinas”.

Parker dijo que era sorprendente que EE.UU. no haya realizado más misiones en el estrecho desde entonces para incentivar a la navegación a intentar ingresar a la vía acuática, pero apoyó el anuncio de Trump del domingo.

“No se puede permitir que Irán mantenga el statu quo, que es el control de facto del estrecho”, afirmó.

Parker tuvo cuidado de no equiparar las operaciones en el estrecho con el bloqueo de puertos iraníes que EE.UU. ha mantenido desde el 13 de abril.

Aunque eso ha implicado que Washington intercepte decenas de barcos vinculados a Irán, esas operaciones se han realizado bastante lejos de la entrada al estrecho.

Esto se debe a que el estrecho es una vía acuática estrecha, de aproximadamente 38 km de ancho en su punto más angosto. Pero los petroleros transitan por canales mucho más pequeños, de aproximadamente 3 km de ancho, distancias que hacen que las operaciones de abordaje sean más difíciles y peligrosas, explicó Parker.

Las vías navegables estrechas también hacen que escoltar convoyes sea problemático, ya que hay poco margen de maniobra para evitar amenazas.

Las fuerzas iraníes que podrían amenazar misiones de escolta en el estrecho están dispersas y son en su mayoría móviles. Drones y misiles pueden lanzarse desde camiones y las minas podrían desplegarse desde un número indeterminado de pequeñas embarcaciones pesqueras, botes de vela o incluso embarcaciones de recreo, dijeron expertos.

“¿Van a poder destruir todas esas embarcaciones para erradicar las amenazas?”, preguntó Collin Koh, investigador de la S. Rajaratnam School of International Studies en Singapur.

“Para mí, no es muy factible”, dijo Koh.

Pero incluso si Estados Unidos quisiera asumir ese riesgo, los expertos cuestionaron si Washington tiene suficientes destructores en Medio Oriente para realizar tareas de convoy.

“No tenemos los recursos para hacer operaciones de convoy tradicionales”, dijo el analista Carl Schuster, excapitán de la Marina de Estados Unidos.

Durante la llamada “guerra de los petroleros” de finales de la década de 1980, buques de guerra estadounidenses escoltaron petroleros kuwaitíes reabanderados en el golfo Pérsico. Esas misiones —llamadas Operación Earnest Will— implicaban que varios buques estadounidenses escoltaran un convoy de apenas unos pocos petroleros.

Por ejemplo, el primer convoy escoltado, el 22 de julio de 1987, tuvo dos barcos comerciales escoltados por cinco buques de la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Estados Unidos no parece tener suficientes recursos en la región para organizar escoltas similares ahora. Al 24 de abril, la Marina de Estados Unidos tenía 12 destructores en Medio Oriente, según informó CNN.

Pero no todos podrían dedicarse a escoltar en el estrecho. Algunos estarán haciendo cumplir el bloqueo. Otros tendrían que permanecer con los portaaviones, ya que los destructores proporcionan la defensa aérea principal para los grupos de ataque de portaaviones.

“Por eso no creo que estén hablando de operaciones de escolta cercana”, dijo Parker.

“Creo que están hablando de operaciones de presencia para estar en posición de responder si Irán intenta atacar la navegación”.

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