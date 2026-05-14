El Niño llega más rápido de lo esperado y aumentan las probabilidades de que sea históricamente fuerte

El Niño está surgiendo aún más rápido de lo esperado en el océano Pacífico y aumentan las probabilidades de que…

El Niño está surgiendo aún más rápido de lo esperado en el océano Pacífico y aumentan las probabilidades de que pueda volverse históricamente fuerte —un inusual “Súper” El Niño— para el otoño o el invierno.

Esto se desprende de una actualización recién publicada por el Centro de Predicción Climática de la NOAA, que indica que hay una probabilidad de 2 de cada 3 de que la intensidad máxima de El Niño sea fuerte o muy fuerte.

El Niño es un ciclo climático natural que ocurre cuando el océano Pacífico tropical se calienta lo suficiente como para desencadenar cambios en los patrones de viento en toda la atmósfera, lo que tiene un efecto dominó sobre las condiciones meteorológicas en todo el mundo.

Las sequías y las olas de calor pueden prosperar en algunas regiones, alimentando el peligro de incendios forestales y las preocupaciones por el suministro de agua, mientras que otras quedan anegadas por lluvias torrenciales e inundaciones. Los efectos de gran alcance de El Niño también pueden frenar la temporada de huracanes del Atlántico. A una escala mayor, hace que las temperaturas globales, ya en aumento por el cambio climático causado por el ser humano, se disparen aún más. Los El Niños más fuertes hacen que todos estos impactos sean más probables.

El Niño ocurre aproximadamente cada dos a siete años y dura de nueve a 12 meses. Su intensidad se mide por cuánto se elevan las temperaturas del agua por encima del promedio en una zona del océano Pacífico ecuatorial, y por lo general alcanza su pico en el invierno del hemisferio norte.

Las condiciones de El Niño débil se desarrollan una vez que la temperatura supera en 0,5 grados Celsius el promedio durante un período prolongado. Para que se considere un El Niño muy fuerte o Súper El Niño, las temperaturas del agua deben estar más de 2 grados por encima del promedio.

La temperatura media del agua está justo por debajo del umbral de 0,5 grados en este momento, pero ahora se espera que lo supere para el próximo mes, según la actualización mensual del jueves del Centro de Predicción Climática. Eso supone un cambio notable respecto de la actualización del mes pasado, que favorecía condiciones neutrales —ni El Niño ni su contraparte más fría, La Niña— hasta junio.

Luego es probable que El Niño se fortalezca durante el verano y el otoño. Las probabilidades de que dure hasta el invierno también han aumentado al 96%, prácticamente una certeza de que así será.

El aumento de la confianza se debe al vasto reservorio de agua cálida que se ha acumulado en las profundidades del Pacífico ecuatorial central y oriental en las últimas semanas. Con el tiempo, esa agua ascenderá a la superficie, pondrá en marcha El Niño y lo seguirá fortaleciendo a partir de ahí.

Pero aunque los pronosticadores tienen más confianza en que se forme, “todavía existe una incertidumbre sustancial respecto de la intensidad máxima de El Niño”, dijo el Centro de Predicción Climática.

Aun así, las probabilidades de un Súper El Niño entre noviembre y enero han aumentado de una posibilidad de 1 en 4 el mes pasado a aproximadamente 1 en 3 en las probabilidades más recientes de intensidad del CPC.

Es más probable que haya un El Niño más fuerte si los cambios en la atmósfera continúan sincronizándose con los cambios en el océano Pacífico tropical este verano, como ver que los vientos cerca del ecuador se debilitan al mismo tiempo que aumentan las temperaturas del océano, dijo Michelle L’Heureux, científica que dirige el pronóstico de El Niño y La Niña en el CPC.

Algunos modelos informáticos típicamente fiables muestran que el posible Súper El Niño de este año incluso podría ser el más fuerte registrado. Sería el primer Súper El Niño desde 2015-2016, que fue el más fuerte en los registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica que se remontan a 1950. Otros incluyen 1997-1998, 1982-1983 y 1972-1973.

Incluso si este El Niño no alcanza el estatus de “súper”, aun así es probable que sea fuerte. Los El Niños más fuertes suelen tener un mayor impacto a la hora de afectar las condiciones meteorológicas globales; sin embargo, los efectos no siempre se materializan como se espera.

El Súper El Niño de 2015-2016 estuvo a la altura de su reputación de provocar una sequía grave en el Caribe, pero también no logró producir el invierno más húmedo de lo normal por el que se lo conoce en el sur de California.

Un impacto más probable es el calor global: El Niño está cargando los dados para que 2026 o 2027 se conviertan en el año más cálido registrado en la Tierra. La NOAA dijo el lunes que ya es “muy probable” que este año sea uno de los cinco más cálidos registrados, y eso sin contar todavía el factor comodín del calentamiento de El Niño.

Fuerte o súper, estas son las condiciones meteorológicas en las que El Niño podría influir hasta comienzos del próximo año.

• Cambio de guion en la temporada de huracanes: Los El Niños más fuertes a menudo generan condiciones que frenan las tormentas en el Caribe y el Atlántico tropical, lo que se traduce en menos tormentas tropicales y huracanes allí. Es la historia opuesta en el océano Pacífico central y oriental, donde la temporada de huracanes suele ser más activa. Eso podría significar más amenazas tropicales para Hawái y el suroeste de EE. UU., dependiendo de por dónde se desplacen las tormentas.

• Los mayores impactos en EE.UU. son en invierno: Un invierno más cálido de lo normal es típico desde el norte de EE. UU. hasta el oeste de Canadá y Alaska, aunque el frío intenso aún puede aparecer a veces. La franja sur de EE. UU. suele ser más húmeda y fresca, ya que una corriente en chorro reforzada dirige más tormentas sobre esta región.

• Extremos de humedad, sequía y temperatura: En verano boreal, las lluvias del monzón se reducen en India y el sudeste asiático. El Caribe también suele ver cómo aumenta la sequía. Los inviernos cálidos y secos son típicos en partes del sur y el este de Asia. Las condiciones de sequía podrían intensificarse en el sureste de África durante el verano del hemisferio sur, de diciembre a febrero.

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