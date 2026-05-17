El Gobierno de Trump considera un fondo de casi US$ 1.800 millones para compensar a los aliados investigados por el DOJ

Funcionarios del Gobierno de Trump están considerando la posibilidad de establecer un fondo de casi US$ 1.800 millones para compensar…

Funcionarios del Gobierno de Trump están considerando la posibilidad de establecer un fondo de casi US$ 1.800 millones para compensar a quienes consideran que han sido investigados injustamente durante administraciones anteriores, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.

La idea surgió en el marco de las conversaciones en curso entre los abogados del presidente Donald Trump y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre la resolución de la demanda de US$ 10.000 millones que el presidente interpuso contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Una de las fuentes describió la propuesta como un esfuerzo por compensar a quienes han sido “injustamente atacados por la instrumentalización de la justicia por parte del Departamento de Justicia de Biden”. Otras dos fuentes sugirieron que el fondo no se limitaría necesariamente a quienes fueron atacados durante la administración del expresidente Joe Biden, sino que abarcaría a “cualquier persona investigada injustamente bajo cualquier administración”.

Según una de las fuentes, se espera que los términos del acuerdo impidan que se realicen pagos directamente a Trump. La Casa Blanca quería evitar posibles problemas éticos derivados de que el presidente recibiera un pago de su propio Departamento de Justicia. Aun así, si se crea el fondo, es casi seguro que enfrentará impugnaciones en los tribunales.

Funcionarios del Departamento de Justicia, del Servicio de Impuestos Internos y de la Casa Blanca han participado en las conversaciones, pero se desconoce de qué agencia provendrían los fondos. Según las fuentes, los detalles del acuerdo aún no se han concretado. El anuncio podría realizarse esta misma semana.

Según una fuente consultada por CNN, se espera que el fondo se denomine “Comisión de la Verdad y la Justicia del Presidente Donald J. Trump”. La cifra propuesta de US$ 1.776 millones es un guiño deliberado al año de la fundación del país, coincidiendo con la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos.

ABC News fue el primer medio en informar sobre el posible acuerdo extrajudicial.

CNN informó anteriormente que el Departamento de Justicia había estado discutiendo internamente diferentes opciones para resolver la demanda de US$ 10.000 millones que el presidente interpuso contra el IRS, incluyendo una posible cláusula que estipulaba que el IRS retiraría las auditorías al presidente, a los miembros de su familia y a los negocios familiares.

En enero, Trump demandó al IRS y al Departamento del Tesoro, acusando a la agencia de filtrar sin autorización sus declaraciones de impuestos durante su primer mandato. El presidente, quien presentó la demanda junto con sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, ante un tribunal federal en Florida, actúa a título personal, no en su calidad oficial de presidente.

“El IRS permitió erróneamente que un empleado deshonesto y con motivaciones políticas filtrara información privada y confidencial sobre el presidente Trump, su familia y la Organización Trump al New York Times, ProPublica y otros medios de comunicación de izquierda, información que posteriormente fue divulgada ilegalmente a millones de personas”, declaró un portavoz del equipo legal de Trump a CNN. “El presidente Trump sigue exigiendo responsabilidades a quienes perjudican a Estados Unidos y a los estadounidenses”.

La demanda alegaba que el Gobierno no protegió la información fiscal confidencial de Trump y de la Organización Trump, que fue filtrada a la prensa por Charles Littlejohn, un excontratista del IRS.

Littlejohn, quien trabajaba como contratista del Gfobierno en Booz Allen Hamilton, obtuvo ilegalmente y divulgó las declaraciones de impuestos de Trump a publicaciones como el New York Times y ProPublica, según la demanda. Posteriormente fue sentenciado a cinco años de prisión.

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