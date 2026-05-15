El excondenado a muerte Richard Glossip sale en libertad bajo fianza tras casi 30 años en prisión

Tras 29 años, nueve fechas de ejecución y tres últimas comidas, el exrecluso del corredor de la muerte Richard Glossip…

Tras 29 años, nueve fechas de ejecución y tres últimas comidas, el exrecluso del corredor de la muerte Richard Glossip salió en libertad bajo fianza este jueves, a la espera de un nuevo juicio después de que su condena anterior por su participación en un complot de asesinato por encargo contra su exjefe fuera anulada por la Corte Suprema el año pasado, informó su abogado a CNN.

Glossip, quien acababa de dar sus primeros pasos en libertad al salir de una cárcel de Oklahoma, declaró a los periodistas allí congregados que se sentía agradecido con su esposa y sus abogados, y añadió que está “simplemente muy feliz”.

“Es abrumador, pero al mismo tiempo es increíble”, afirmó.

“Obviamente estaba radiante de alegría; gritaba y vociferaba, y fue un día memorable”, comentó a Jake Tapper, de CNN, el abogado Don Knight, describiendo la reacción de Glossip ante la decisión de una jueza de un tribunal de distrito de Oklahoma de fijar una fianza de US$ 500.000 a primera hora del día.

Glossip, de 63 años, fue condenado en 1998 por su papel en el asesinato de Barry Van Treese —propietario de un motel en Oklahoma City— ocurrido en 1997. Sin embargo, la Corte Suprema anuló su condena y su sentencia de muerte en febrero de 2025.

Anteriormente a Glossip se le había denegado la libertad bajo fianza mientras aguardaba un nuevo juicio.

La jueza de distrito del condado de Oklahoma, Natalie Mai, escribió en su orden judicial que “el Tribunal considera que no puede denegar la libertad bajo fianza a Glossip”, basándose en parte en una carta de 2023 del fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, en la que este reconocía que las pruebas “no respaldan la conclusión de que [Glossip] sea culpable de asesinato premeditado más allá de toda duda razonable”.

“El Tribunal confía en que un nuevo juicio, libre de errores, brinde a todas las partes interesadas, así como a los ciudadanos de Oklahoma, el cierre que merecen”, escribió Mai.

Knight declaró a CNN a primera hora del jueves: “Rich está simplemente entusiasmado con la oportunidad de poder vivir una vida real”.

Las condiciones de la fianza de Glossip incluyen el uso de un monitor GPS en el tobillo, el cumplimiento de un toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 7:00 a.m., y la prohibición de mantener contacto con cualquier posible testigo o con los familiares de la víctima, a menos que dicho contacto se realice a través de sus respectivos abogados. Asimismo, según consta en los registros judiciales, Glossip debe permanecer dentro del estado de Oklahoma.

La decisión de la Corte Suprema de anular la condena y la sentencia de muerte de Glossip el año pasado marcó un punto de inflexión importante en su batalla legal de décadas. El tribunal ordenó que su caso fuera juzgado nuevamente en Oklahoma, al determinar que los fiscales no corrigieron un testimonio falso durante su juicio de 1998 que pudo haber influido en el jurado.

Ese falso testimonio provino del asesino de Van Treese, Justin Sneed; y de haberlo hecho, su credibilidad se habría visto afectada, socavando su testimonio como testigo estrella de la fiscalía.

Sneed fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a cambio de declararse culpable y testificar contra Glossip. Su testimonio constituyó la única prueba que vinculaba a Glossip con el asesinato.

“Esa corrección habría revelado al jurado no solo que Sneed no era digno de confianza (como señala el amicus curiae, el jurado ya sabía que había mentido reiteradamente a la policía), sino también que Sneed estaba dispuesto a mentirles a ellos bajo juramento”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en nombre de la mayoría.

Los fiscales de Oklahoma acordaron volver a juzgar el caso en junio de 2025, pero en ese momento le denegaron la libertad bajo fianza.

Los fiscales enfrentarán varios obstáculos mientras trabajan para volver a juzgar el caso, comentó Knight a Tapper, señalando que, desde el juicio original, algunos testigos han fallecido y parte de las pruebas se han perdido o destruido.

El caso se deriva de una presunta trama de asesinato por encargo de 1997.

El caso tiene su origen en el asesinato de Van Treese, de 54 años, ocurrido el 7 de enero de 1997. Fue golpeado hasta morir por Sneed, quien entonces tenía 19 años, según consta en los registros judiciales. En aquel momento, Sneed se alojaba en el motel a cambio de realizar labores de mantenimiento. Glossip era el gerente del motel.

Inicialmente negó tener conocimiento del asesinato, pero finalmente admitió que Sneed le había contado que había matado a Van Treese. En un principio, Glossip fue acusado de encubrimiento (complicidad posterior al hecho), pero Sneed testificó que Glossip le había pedido que matara a Van Treese para poder dirigir el motel por su cuenta. Le imputaron un cargo de asesinato y, cuando Glossip rechazó un acuerdo para recibir una sentencia de cadena perpetua insistiendo en su inocencia, los fiscales ofrecieron el mismo trato a Sneed. Durante el juicio, Glossip fue presentado como el autor intelectual del complot de asesinato por encargo.

Tras la decisión de la Corte Suprema, Knight declaró a CNN que a Glossip “se le brindará ahora la oportunidad de tener el juicio justo que siempre se le ha negado”.

La próxima audiencia judicial de Glossip está programada para el 23 de junio.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.