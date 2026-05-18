El crucero afectado por el hantavirus atraca en Roterdam como destino final

El crucero de lujo afectado por un brote de hantavirus llegó al puerto neerlandés de Roterdam este lunes por la…

El crucero de lujo afectado por un brote de hantavirus llegó al puerto neerlandés de Roterdam este lunes por la mañana, según mostraron los sitios de seguimiento marítimo, para ser desinfectado por las autoridades.

Los 25 miembros de la tripulación y los dos miembros del personal médico a bordo del MV Hondius, de bandera neerlandesa, serán puestos en cuarentena tras desembarcar de forma escalonada, según informó previamente el operador turístico Oceanwide Expeditions. Posteriormente, el barco será desinfectado.

Tras su atraque en Roterdam, se observaron trabajadores que vestían trajes de protección contra materiales peligrosos y mascarillas a bordo del barco. No estaba claro si todos los miembros restantes a bordo serían puestos en cuarentena durante el periodo completo recomendado de 42 días.

El atraque del barco en Roterdam marca el final de su largo viaje desde Sudamérica, durante el cual fallecieron tres pasajeros a consecuencia del brote de hantavirus, un virus que habitualmente se transmite por contacto con las heces de roedores.

El barco había quedado varado frente a Cabo Verde —su destino final previsto— después de que las autoridades impidieran a los pasajeros desembarcar en las islas africanas debido al brote de hantavirus. En su lugar, los pasajeros fueron evacuados la semana pasada, en las islas Canarias, España, permaneciendo a bordo una tripulación mínima para el trayecto final del barco hacia los Países Bajos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha evaluado que el riesgo que este brote representa para el público en general sigue siendo bajo. Dado que el hantavirus tiene un periodo de incubación de varias semanas, la OMS advirtió que podrían surgir más casos en las próximas semanas.

The-CNN-Wire

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