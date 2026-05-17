Diez personas, incluida una menor, mueren en un ataque armado en Puebla, México

Diez personas, entre ellas una menor de edad, murieron tras un ataque armado ocurrido la madrugada de este domingo en…

Diez personas, entre ellas una menor de edad, murieron tras un ataque armado ocurrido la madrugada de este domingo en el municipio de Tehuitzingo, Puebla, en el centro de México, informaron autoridades estatales.

Las víctimas se encontraban dentro de una vivienda cuando fueron atacadas por sujetos armados, según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, que detalló que entre los fallecidos hay “seis hombres, tres mujeres y una menor de edad”.

El hecho ocurrió en una zona rural de la región mixteca poblana. Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad tras el ataque, mientras se mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que elementos municipales acudieron al domicilio luego de recibir el reporte de un ciudadano que alertó sobre personas aparentemente sin vida. “Al arribar al domicilio, las autoridades localizaron a varias personas con lesiones por proyectil de arma de fuego”, señaló la dependencia. Una mujer lesionada murió mientras era trasladada a un hospital.

Tras los hechos, se activó un operativo conjunto con participación de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y personal ministerial, que realizan labores de investigación, análisis e inteligencia para ubicar a los responsables.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación, realizó el levantamiento de los cuerpos e inició las diligencias para la identificación de las víctimas.

El estado de Puebla ha registrado en años recientes distintos episodios de violencia armada, algunos de ellos vinculados por autoridades a actividades del crimen organizado.

En diciembre de 2024, tres hombres fueron linchados por pobladores en Atzitzihuacan, y en junio de 2016, un ataque armado durante un partido de béisbol en el municipio de Acatzingo dejó cuatro muertos, según autoridades estatales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.