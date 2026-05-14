Cuba “parece dispuesto” a aceptar la ayuda de US$ 100 millones de EE.UU., dice un funcionario del Departamento de Estado

El Gobierno de Cuba está en conversaciones para aceptar US$ 100 millones en ayuda estadounidense, dijo este viernes a CNN…

El Gobierno de Cuba está en conversaciones para aceptar US$ 100 millones en ayuda estadounidense, dijo este viernes a CNN un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., en un momento en que la isla se enfrenta a una crisis energética y económica cada vez más grave.

El funcionario del Departamento de Estado señaló que la administración de Donald Trump se sentía “animada al ver que el régimen parece dispuesto a aceptar nuestra más reciente oferta de ayuda”.

“Tomamos la iniciativa de contactarlos y estamos en conversaciones”, declaró el funcionario, precisando que el contacto se había establecido a través de un canal de alto nivel entre el Departamento de Estado y los altos mandos cubanos.

El funcionario se preguntó si La Habana permitiría que la ayuda fuera distribuida por la Iglesia católica “y organizaciones independientes respetadas”, o por lo que describió como “organismos estatales corruptos”.

El funcionario indicó que el asunto no se planteó durante la reunión del director de la CIA, John Ratcliffe, en La Habana.

El jueves, Gobierno de Cuba dijo que estaba “dispuesto a escuchar” la oferta de US$ 100 millones en ayuda humanitaria lanzada por Estados Unidos, aunque remarcó que no tiene detalles específicos sobre la propuesta del Departamento de Estado.

“Sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”, dijo en X Bruno Rodríguez, canciller de Cuba.

El jefe de la diplomacia cubana destacó “la incongruencia de la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica”, pero apuntó que el Gobierno castrista “no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera que se ofrece de buena fe y con fines genuinos de cooperación”.

El miércoles, Washington reiteró una propuesta de US$ 100 millones en “asistencia directa al pueblo cubano”, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica “y otras organizaciones humanitarias independientes de confianza”. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que “el régimen se niega a permitir que Estados Unidos proporcione esta ayuda”, aunque, luego de lo que dijo este viernes el funcionario de la agencia a CNN, parece que el rumbo ha cambiado.

Rodríguez, quien días atrás calificó la oferta de “fábula”, dijo el jueves que Cuba “tampoco tiene inconvenientes en trabajar con la Iglesia católica” y expresó sobre el ofrecimiento: “Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”.

Desde enero, Washington ha intensificado la presión sobre La Habana para que implemente reformas económicas y políticas, con medidas que han incluido un bloqueo petrolero, y también ha amenazado con intervenir militarmente la isla. La crisis energética, que arrastra factores estructurales, se agudizó en los últimos meses y desencadena prolongados apagones diarios. La situación generó algunas protestas callejeras la noche del miércoles con el aumento de los cortes del suministro eléctrico.

“La situación está muy tensa, se está poniendo más caliente”, reconoció horas antes el ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, en referencia a los abrasadores meses de verano en la isla caribeña que elevan la demanda energética, y confirmó que las reservas de petróleo están prácticamente agotadas.

Rodríguez también dijo que “la mejor ayuda” que podría dar Estados Unidos “es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses”.

The-CNN-Wire

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