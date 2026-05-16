Cuatro transeúntes someten a un conductor armado con un cuchillo tras embestir con su automóvil a una multitud en Italia

Poco después de que un coche embistiera a una multitud de peatones en Módena, Italia, este sábado, cuatro civiles italianos…

Poco después de que un coche embistiera a una multitud de peatones en Módena, Italia, este sábado, cuatro civiles italianos intervinieron y sometieron al conductor del vehículo, tirándolo al suelo, según el alcalde de la ciudad.

“El loco, no sé cómo llamarlo, el criminal que cometió este acto, salió del automóvil blandiendo un cuchillo”, dijo el alcalde Massimo Mezzetti a la agencia estatal de noticias RAI. “Cuatro ciudadanos, a quienes agradezco, lo capturaron y lo entregaron a las fuerzas del orden”.

Mezzetti indicó que ocho personas resultaron heridas cuando el automóvil embistió a una multitud en la Via Emilia, una concurrida calle del centro de la ciudad norteña de Módena. Cuatro peatones sufrieron heridas graves, agregó, incluida una mujer a quien debieron amputarle las piernas después de que el vehículo la impactara de frente.

“Quiero agradecer a estos ciudadanos”, dijo Mezzetti sobre las cuatro personas que detuvieron al presunto conductor. “El hombre también estaba armado con un cuchillo; demostraron valentía y un gran sentido cívico. Mi más profundo agradecimiento para ellos en este momento dramático”.

Al elogiar a los cuatro civiles, Mezzetti también señaló que cuando “lo tiraron al suelo, uno de ellos resultó levemente herido” por el cuchillo.

Luca Signorelli contó a Reuters que estaba ayudando a una mujer gravemente herida por el automóvil cuando el conductor intentó escapar.

“Lo perseguí”, dijo Signorelli, y agregó que varias personas más se sumaron para ayudar. “Desapareció detrás de una fila de autos y luego reapareció de repente con un cuchillo en las manos”.

“Se produjo un forcejeo”, relató Signorelli. “Me apuñaló dos veces, una cerca del corazón y otra en la cabeza. Logré esquivar una de ellas y, durante la otra, le agarré la muñeca y lo inmovilicé”.

Otros testigos dijeron a Reuters que la mujer atropellada quedó aplastada contra el frente de una tienda y que la fuerza del impacto le “amputó” las piernas.

“La aplastó contra el escaparate”, dijo un testigo.

El alcalde indicó a RAI que el hombre está siendo interrogado en una comisaría local y que las autoridades ofrecerán más información más adelante. Por el momento no está claro si el hombre estaba bajo la influencia de sustancias o si actuó deliberadamente.

La Policía italiana informó a CNN que el hombre es un residente desempleado de Módena, de 31 años y licenciado en Economía, que actualmente vive con sus padres. Hasta la noche de este sábado seguía siendo interrogado.

El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, dijo en una publicación en redes sociales que estaba en contacto con el ministro del Interior de Italia “para obtener más detalles” y agradeció a las fuerzas del orden por detener al sospechoso.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, describió el incidente como “extremadamente grave” en un mensaje publicado en redes sociales.

“Expreso mi cercanía con las personas heridas y sus familias”, escribió Meloni. “También agradezco a los ciudadanos que intervinieron valientemente para detener al autor y a las fuerzas del orden por su respuesta”.

“He hablado con el alcalde y permanezco en contacto constante con las autoridades para seguir el desarrollo de la situación”, continuó. “Confío en que el responsable rendirá cuentas plenamente por sus actos”.

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