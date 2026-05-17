Crucero afectado por hantavirus llegará el lunes por la mañana al puerto neerlandés de Rotterdam

Se espera que el MV Hondius, el crucero en el centro de un brote de hantavirus, llegue el lunes por…

Se espera que el MV Hondius, el crucero en el centro de un brote de hantavirus, llegue el lunes por la mañana al puerto de Rotterdam, en los Países Bajos.

Está previsto que la embarcación llegue a Rotterdam entre las 10 a.m. y las 12 p.m. hora local (4 a.m. y 6 a.m., hora del este de EE.UU.), aunque los horarios exactos de llegada y desembarque están sujetos a cambios, informó el operador turístico Oceanwide Expeditions en un comunicado.

Una vez llegue a Rotterdam, el barco será limpiado y desinfectado. El resto de la tripulación y el personal médico también desembarcarán de manera escalonada, “en estrecha coordinación con el proceso de limpieza”, señaló el comunicado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.