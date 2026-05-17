Encuentran los cuerpos de los cuatro buceadores italianos desaparecidos en una cueva marina de las Maldivas

Se encontraron los cuerpos de cuatro buceadores italianos desaparecidos la semana pasada, tras una ardua misión para localizar sus restos…

Se encontraron los cuerpos de cuatro buceadores italianos desaparecidos la semana pasada, tras una ardua misión para localizar sus restos en una red de cuevas marinas, según anunció el Gobierno de Maldivas este lunes.

Cinco italianos murieron el jueves mientras exploraban las cuevas del atolón de Vaavu, lo que ha dado lugar a un esfuerzo multinacional para encontrar y recuperar sus restos.

Ese mismo día se descubrió un cadáver en la entrada de las cuevas submarinas laberínticas. Buzos de cuevas internacionales colaboraron con expertos maldivos para intentar localizar los restos de los otros cuatro fallecidos.

La operación se reanudó el lunes tras una suspensión temporal después de que un buzo militar perdiera la vida.

Tres buzos finlandeses de la Red de Alerta de Buzos (DAN), un grupo global de seguridad en el buceo, se unieron a un cuarto experto y a la Guardia Costera local para desarrollar una nueva estrategia el domingo. Equipos especializados están siendo proporcionados por el Reino Unido y Australia, añadió Shareef.

Shareef declaró que se realizarían más inmersiones “en los próximos días” para intentar recuperar los cuerpos.

El cadáver del instructor de buceo Gianluca Benedetti fue encontrado en la entrada de la cueva, lo que llevó a las autoridades a creer que los otros cuatro permanecen dentro, dijo Shareef.

Se trata de Monica Montefalcone, profesora asociada de Ecología en la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; y la investigadora Muriel Oddenino.

Un sexto buzo decidió no entrar al agua cuando el resto del grupo se sumergió, confirmaron las autoridades.

El grupo estaba en una expedición de buceo a bordo del barco Duke of York, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

La Media Luna Roja ofreció proporcionar primeros auxilios psicológicos a un total de 20 italianos que permanecieron a bordo y no se reportaron heridos de inmediato, añadió el ministerio.

El intento de recuperar los cuatro cuerpos desaparecidos ya cobró otra vida, lo que subraya el peligro y la complejidad del esfuerzo de recuperación.

El sargento mayor de buzos militares Mohamed Mahudhee, de 43 años, murió el sábado durante una segunda misión de recuperación en la cueva, que en su punto más profundo está a 70 metros bajo la superficie (aproximadamente la altura de un edificio de 20 pisos) y tiene 200 metros de largo.

“Era uno de los buzos más experimentados, lo que demuestra lo desafiante que es esta inmersión”, dijo Shareef.

Los buzos maldivos volvieron a entrar al agua este lunes, acompañados por buzos de cuevas de DAN, para realizar una evaluación de seguridad de la cueva.

Los factores a considerar podrían incluir si hay “una corriente submarina demasiado fuerte” o “si la morfología de la cueva es lo suficientemente segura para su planificación”, dijo Laura Moroney, CEO de DAN, a CNN’s Newsroom.

El equipo contaba con scooters submarinos y tanques de gas especializados que pueden reciclar el aire, lo que les permite permanecer más tiempo bajo el agua.

Al ser consultada sobre en qué momento la misión se vuelve demasiado peligrosa, Moroney dijo: “El equipo sabe que no tiene que ponerse en riesgo… si hay alguna condición que consideren demasiado peligrosa, detendrán la inmersión, regresarán a la superficie, replantearán y luego volverán a bucear al día siguiente, o cuando sea posible”.

Shareef había dicho que los buzos finlandeses no entrarían en la zona de descompresión este lunes y que “no podrían bucear hasta que se aclimaten completamente, especialmente después de volar durante muchas horas”.

Las autoridades creen que el buzo militar Mahudhee, miembro de la fuerza de defensa nacional, murió por enfermedad de descompresión, causada por una disminución rápida de la presión que te rodea, ya sea de aire o de agua.

Según Harvard Health, la enfermedad de descompresión es más común en buzos de escafandra autónoma o de aguas profundas, pero también puede ocurrir durante viajes a gran altitud o en aviones no presurizados.

Cada inmersión en la misión de recuperación en Maldivas está limitada a unas tres horas debido a los requisitos de oxígeno y descompresión, dijo Shareef.

Sin embargo, las condiciones son extremadamente desafiantes, con corrientes fuertes e impredecibles, pasadizos estrechos que conducen a una vasta cámara de cueva y una oscuridad total en todo momento, dijo Shareef.

“Tienes que ser un experto para este nivel de buceo”, añadió.

Durante la operación de recuperación del sábado, dos buzos marcaron la entrada de la cueva lanzando un globo hasta la superficie del agua. Esto permitió que otros miembros del equipo nadaran directamente hacia ella y maximizaran su tiempo dentro.

Antes de salir a la superficie, los buzos deben permanecer en aguas poco profundas para descomprimirse después de ascender desde las profundidades de la cueva.

Las autoridades creen que Mahudhee, miembro de la fuerza de defensa nacional, murió por complicaciones durante este proceso.

“Estaba buceando en pareja, según el protocolo, y regresaba a la superficie cuando su compañero se percató de que algo andaba mal y el resto del equipo se lanzó al agua para intentar rescatarlo”, dijo Shareef.

Mahudhee fue sepultado con todos los honores militares en una ceremonia en Malé, la capital de las Maldivas, donde miles de personas le rindieron homenaje, entre ellas el presidente Mohamed Muizzu, funcionarios de turismo y militares, y embajadores extranjeros.

Maldivas cuenta con amplios protocolos de seguridad acuática y buceadores expertos, señaló Shareef, destacando que el territorio marítimo del archipiélago es aproximadamente 3.000 veces mayor que su superficie terrestre.

Esto aún está por determinarse.

John Volanthen, un oficial de buceo del British Cave Rescue Council, quien desempeñó un papel clave en el rescate del equipo juvenil de fútbol tailandés en 2018, dijo que se desconoce si las corrientes influyeron en el incidente, pero que la profundidad de la cueva y el sedimento son lo que “indudablemente está dificultando” los esfuerzos de recuperación.

“Básicamente, es un camino muy largo hacia el interior de la cueva y normalmente, los buzos de cuevas colocan una línea guía para encontrar su camino dentro de la cueva. Y eso es potencialmente lo que ocurrió con el grupo desaparecido”, dijo a CNN.

El pánico también puede afectar a los buzos, señaló Volanthen, y los riesgos aumentan en inmersiones más profundas debido a la narcosis, un estado temporal e intoxicante causado por respirar aire comprimido.

“Esto también hace más probable que estés ebrio o, esencialmente, incapaz de controlarte”, añadió Volanthen.

“Y así, a medida que empiezas a profundizar, ese efecto de narcosis podría potencialmente crear pánico, pero también haría que fuera menos probable que pudieran encontrar la salida.

“Y además, si la cueva se vuelve fangosa, como es normal en este tipo de cueva si tocas las paredes o el suelo, encontrar la salida se vuelve mucho más difícil”.

Carlo Sommacal, esposo de Montefalcone y padre de Giorgia, no estaba seguro de qué pudo haber causado el accidente, diciendo que “algo debió de haber pasado allá abajo” dado la amplia experiencia de su esposa e hija.

Hablando para la televisión italiana, describió a Montefalcone como una buceadora cuidadosa y disciplinada que nunca pondría en riesgo a su hija u otros colegas, informó Associated Press.

Recordó que ella a veces le decía: “Esta la puedo hacer yo, tú no”, y cómo su esposa sobrevivió al tsunami de 2004 mientras buceaba frente a Kenya, según contó el medio.

Se está llevando a cabo una investigación para establecer qué les sucedió a los buzos y si, y cómo, todos alcanzaron tales profundidades.

“Para el buceo recreativo y comercial, por ley, nadie puede ir más allá de los 30 metros y, lamentablemente, parece que esto ocurrió mucho más profundo porque incluso la boca de la cueva está casi a 50 metros de profundidad”, dijo Shareef.

La licencia de la embarcación fue suspendida a la espera de los resultados de la investigación, según Shareef, quien afirmó: “Todo será investigado”.

El operador turístico italiano que gestiona el viaje de buceo en Maldivas negó haber autorizado o tenido conocimiento de la inmersión profunda que violó los límites locales, dijo su abogada al diario italiano Corriere della Sera el sábado, según un informe de AP.

Orietta Stella, representante de Albatros Top Boat, dijo que el operador “no sabía” que el grupo planeaba descender más allá de los 30 metros. Cruzar ese umbral requiere un permiso especial de las autoridades marítimas de Maldivas y el operador turístico “nunca lo habría permitido”, dijo.

Los buzos italianos eran experimentados, pero el equipo utilizado parecía ser estándar para buceo recreativo y no equipo técnico adecuado para buceo en cuevas profundas, añadió.

También aclaró que Albatros solo comercializaba el crucero y que ni era propietaria de la embarcación ni empleaba a la tripulación, que fue contratada localmente.

CNN se ha puesto en contacto con Albatros Top Boat para obtener comentarios.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo que se haría todo lo posible para repatriar los restos, informó AP.

Maldivas depende en gran medida del turismo, recibiendo a más de 2 millones de visitantes en 2025, según su ministerio de turismo, en comparación con una población residente de 500.000.

El operador turístico de buceo con sede en Italia, George Corbin, es reconocido por haber introducido el turismo en la ex colonia británica en 1972.

Desde entonces, Italia ha ocupado de manera constante uno de los primeros lugares entre los mayores mercados turísticos de Maldivas.

“Italia tiene una relación muy especial con nosotros en lo que respecta al turismo, y hemos sido grandes amigos en nuestra hospitalidad durante muchos años”, dijo Shareef.

“La gente local está devastada no solo porque este es el mayor accidente de buceo que ha ocurrido en este país, sino también porque son italianos”.

Los Gobiernos de Maldivas e Italia han estado en comunicación “al más alto nivel”, con Muizzu enviando sus “más profundas condolencias” al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y a las familias de los fallecidos y desaparecidos, dijo Shareef.

El enviado de Roma en el país se unió a los rescatistas a bordo de un barco de la guardia costera el viernes, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

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