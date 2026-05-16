Bulgaria gana Eurovisión; Israel queda en segundo lugar en medio de boicots por su participación

Dara, de Bulgaria, triunfó en la edición de este año de Eurovisión, tras una competencia marcada por tensiones políticas y…

Dara, de Bulgaria, triunfó en la edición de este año de Eurovisión, tras una competencia marcada por tensiones políticas y sacudida por el boicot de varios países debido a la continua participación de Israel.

Su tema “Bangaranga”, un pegadizo éxito de club interpretado con una coreografía pulida, apuntaba a obtener buenos resultados, pero terminó siendo sorprendentemente popular tanto entre el jurado como en el voto del público, superando en una final reñida a Noam Bettan, de Israel.

Al final, la artista de 27 años logró una victoria contundente, al terminar 173 puntos por delante de Bettan, el mayor margen de victoria en la historia del certamen.

Su triunfo también marcó la primera victoria de Bulgaria en el concurso y la primera vez desde 2017 en que el jurado y el público coincidieron en la elección del ganador.

Más allá del brillo y el espectáculo de la gran final de este sábado en Viena, Austria, el concurso en el que artistas que representan a distintos países, en su mayoría europeos, compiten por conquistar al jurado y al público, estuvo ampliamente opacado por la controversia política que lo rodeó. Cinco países —España, Irlanda, Islandia, Eslovenia y Países Bajos— boicotearon la edición de este año en protesta por la participación de Israel, lo que marca la mayor crisis en los 70 años de historia del certamen.

“No estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia”, dijo el viernes el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Grandes sectores de seguidores también han boicoteado el espectáculo, normalmente alegre y deslumbrante, y fuera del recinto este sábado algunas personas se disfrazaron de payasos y llevaban un cartel que decía “Unidos por el genocidio”, una referencia al eslogan oficial del concurso, “Unidos por la música”. Israel ha negado las acusaciones de que su guerra en Gaza tras los ataques del 7 de octubre liderados por Hamas constituya un genocidio.

Aunque en la transmisión televisiva no se escucharon abucheos durante la actuación de Noam Bettan, como sí ocurrió en la semifinal del martes, fuertes abucheos y silbidos resonaron en el recinto cuando tomó brevemente la delantera durante la votación.

El resto del concurso se desarrolló con su habitual desfile tecnicolor de heavy metal, canciones bailables y baladas poderosas. Entre ellas estuvieron la propuesta folk-pop de Croacia, “Andromeda”, que mezcló música tradicional croata con pop moderno; el tema de inspiración operística de Francia, “Regarde !”; y Lion Ceccah, de Lituania, cubierto de pintura plateada para interpretar “Sólo Quiero Más”, una canción sobre el auge de la inteligencia artificial. “Humanidad, te amo”, concluyó después.

La favorita de las casas de apuestas, Finlandia, representada por Pete Parkonnen y Linda Lampenius con una puesta en escena marcada por la pirotecnia, letras angustiadas y un solo de violín, terminó en sexto lugar. Mientras tanto, la australiana Delta Goodrem, una auténtica estrella del pop en su país y otra de las favoritas gracias a su potente voz, terminó en cuarto lugar.

Como es tradición, se espera que el certamen del próximo año se celebre en Bulgaria para festejar su victoria.

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