Avión de American Airlines, con un congresista a bordo, realiza un aterrizaje de emergencia tras detectarse humo en la cabina

Un avión regional de American Airlines con un congresista a bordo realizó un aterrizaje de emergencia y fue evacuado en…

Un avión regional de American Airlines con un congresista a bordo realizó un aterrizaje de emergencia y fue evacuado en la pista este viernes después de que se informara de humo en la cabina momentos antes de aterrizar.

El vuelo 5318 de American Eagle, operado por PSA Airlines, volaba a Kansas City desde el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington cuando se informó del humo, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

“¡Bluestreak 5318, declaramos emergencia! Vamos a aterrizar”, dijo el piloto de PSA cuando el avión se encontraba a unos tres kilómetros de tomar tierra, según grabaciones del audio del control de tráfico aéreo captadas por Broadcastify.

Otras aeronaves sobrevolaron el aeropuerto mientras el avión regional CRJ-900 aterrizaba y los 76 pasajeros evacuaban hacia la calle de rodaje.

El congresista Tracey Mann, quien representa gran parte del oeste de Kansas, iba en el vuelo y publicó fotos y video de pasajeros saliendo y subiendo al ala.

“Había humo en nuestra aeronave, así que aterrizamos y ahora estamos sentados en la pista”, dijo en un video publicado en Facebook. “Agradecemos mucho a nuestros equipos de primera respuesta, gente del cuerpo de bomberos”.

La FAA investigará el incidente, de acuerdo con un comunicado de la agencia.

“La seguridad de nuestros clientes y de los miembros de nuestro equipo es nuestra máxima prioridad, y lamentamos su experiencia”, dijo American.

The-CNN-Wire

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