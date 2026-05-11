Atacante de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se declara inocente de intentar asesinar a Trump

Cole Tomas Allen, el hombre acusado de eludir el mes pasado los controles de seguridad en la Cena de Corresponsales…

Cole Tomas Allen, el hombre acusado de eludir el mes pasado los controles de seguridad en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, se declaró inocente del cargo de intento de asesinato contra el presidente Donald Trump, así como de otros cargos que enfrenta.

Allen compareció el lunes ante el tribunal federal de Washington para su lectura de cargos.

Según la fiscalía, el 26 de abril Allen ingresó en el hotel donde se celebraba la cena de corresponsales portando una escopeta, mientras el presidente y altos funcionarios de la administración se encontraban en un piso diferente.

Allen está acusado de abrir fuego mientras atravesaba corriendo un puesto de control de seguridad. Asimismo, el lunes se declaró inocente del cargo de agresión a un agente federal.

Durante el tiroteo, un agente del Servicio Secreto recibió un impacto de bala en su chaleco protector.

Anteriormente, los abogados de Allen solicitaron al tribunal que apartara a altos funcionarios del Departamento de Justicia del caso, argumentando que existe un conflicto de intereses dado que dichos funcionarios estuvieron presentes durante el incidente.

Los letrados señalaron la asistencia a la cena de la fiscal federal para Washington, Jeanine Pirro, y del secretario adjunto del Departamento de Justicia, Todd Blanche, alegando que existe una “apariencia de parcialidad”.

The-CNN-Wire

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