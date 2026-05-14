Así es la prelista de Colombia para el Mundial: sorpresas, ausencias y la polémica de Villa

La selección de Colombia dio el primer paso rumbo al Mundial de 2026. El director técnico Néstor Lorenzo presentó una…

La selección de Colombia dio el primer paso rumbo al Mundial de 2026. El director técnico Néstor Lorenzo presentó una prelista de 55 jugadores encabezada por el extremo Luis Díaz y el creativo James Rodríguez, de la que saldrán los 26 convocados definitivos para la Copa del Mundo. ¿Cuáles son las sorpresas y por qué la inclusión de Sebastián Villa causa polémica?

Entre los habituales aparecen nombres consolidados como el arquero Camilo Vargas, los defensores Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, además de los mediocampistas Jhon Arias y Jefferson Lerma, junto al delantero Luis Suárez.

Las sorpresas llegan con la inclusión del joven creativo Juan Manuel Rengifo, figura emergente del Atlético Nacional; el delantero Néiser Villarreal, goleador del último Mundial Sub-20 y jugador del Cruzeiro; y el volante Johan Rojas, destacado con el Vasco da Gama.

Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. El debut será el 17 de junio en el estadio Estadio Azteca ante los asiáticos; luego jugará en Guadalajara frente a los africanos y cerrará la fase de grupos contra Portugal el 27 de junio en Miami.

La lista también abrió una fuerte polémica por la inclusión del extremo Sebastián Villa, actualmente en Independiente Rivadavia, quien fue condenado en Argentina a dos años de prisión no efectiva por violencia machista contra su expareja Daniela Cortés. El jugador además enfrentó otra denuncia presentada por Tamara Doldán, caso por el que fue absuelto en 2025.

Lorenzo defendió la convocatoria y aseguró que evaluó tanto el rendimiento deportivo como la situación personal del futbolista. “Entiendo la preocupación pública, pero hoy está jugando, está rindiendo y está a la altura”, dijo el entrenador, quien añadió que habló directamente con Villa antes de incluirlo en la prelista y sostuvo que el jugador “tuvo que empezar de cero”.

El DT también se refirió a la ausencia de Radamel Falcao García, goleador histórico de Colombia y actual delantero de Millonarios. “Es un jugador de fútbol todavía, sería una falta de respeto. Yo lo pensé como jugador al principio del proceso. Es decir, si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo como los compañeros que están en la lista, él estaría. Lo que representa para el fútbol. Lo que pasa es que acá el criterio es el rendimiento deportivo y la competencia que tiene con los compañeros. A Falcao lo adoro, y me gustaría tenerlo siempre al lado mío, en el área rival, hay que elegir, yo sé que es duro”.

Otro veterano ausente es Hugo Rodallega, de 40 años, quien actualmente brilla y es goleador de Santa Fe, en el torneo local colombiano.

Kevin Mier (Cruz Azul-ARG), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Santiago Arias (Independiente-ARG), Cristian Borja (América-MEX), Juan Cabal (Juventus-ITA), Carlos Cuesta (Vasco Da Gama-BRA), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerson Mosquera (Wolverhampton-GBR), Daniel Muñoz (Crystal Palace-Gbr), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps-USA), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Jhohan Romaña (San Lorenzo-ARG) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray-TUR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Sebastián Gómez (Curitiba-BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco Da Gama-BRA), Jhon Solís (Birmingham-GBR), Jordan Barrera (Botafogo-BRA) James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

Rafael Santos Borré (Internacional-BRA), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Juan Cuadrado (Pisa-ITA), Jhon Durán (Zenit-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Edwuin Cetré (Estudiantes-ARG) Stiven Mendoza (Athletico Paranaense-BRA), Luis Suárez (Sporting-POR), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia-ARG), Neiser Villareal (Cruzeiro-BRA), Kevin Viveros (Athletico Paranaense-BRA) y Luis Díaz (Bayern Munich-GER).

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.