Alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por 45 días, dice el Departamento de Estado de EE.UU.

El alto al fuego en el Líbano se extenderá por 45 días tras la última ronda de “conversaciones muy productivas…

El alto al fuego en el Líbano se extenderá por 45 días tras la última ronda de “conversaciones muy productivas entre Israel y Líbano”, dijo este viernes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Pigott detalló que los dos países se volverán a reunir en “la vía política de las negociaciones el 2 y 3 de junio” y que las conversaciones de seguridad “comenzarán en el Pentágono el 29 de mayo con delegaciones militares de ambos países”.

“Esperamos que estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el reconocimiento pleno de la soberanía y la integridad territorial de cada uno, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera compartida”, dijo Pigott en una publicación en X.

La extensión del tenso alto al fuego, que debía expirar el domingo, durante el cual ha habido decenas de ataques entre Israel y Hezbollah, llega antes de que expirara el más reciente cese de hostilidades.

Hezbollah ha informado indirectamente al presidente que están preparados para un alto el fuego directo si los israelíes acceden a uno, de acuerdo con una fuente oficial.

La prórroga del frágil alto el fuego, durante el cual se han producido repetidos intercambios de fuego transfronterizos entre Israel y Hezbollah, entrará en vigor el domingo. Un funcionario del Departamento de Estado describió el ambiente de las conversaciones como “muy positivo, incluso por encima de las expectativas”.

Según los términos del alto el fuego, Israel tiene permitido llevar a cabo operaciones “defensivas”. El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, describió las conversaciones como “francas y constructivas” en una publicación en X. “Habrá altibajos, pero el potencial de éxito es grande”, añadió.

The-CNN-Wire

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