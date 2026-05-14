A puro gol: Chivas y Cruz Azul dejan abierta la semifinal de la Liga MX

Cruz Azul y las Chivas dejaron abierta la serie de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX tras empatar…

Cruz Azul y las Chivas dejaron abierta la serie de semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX tras empatar 2-2 en un partido intenso y con mucha propuesta ofensiva de parte ambas escuadras. Tanto los cementeros como los rojiblancos apostaron por atacar desde el inicio y regalaron uno de los encuentros más entretenidos de la liguilla en el Estadio Azteca. La eliminatoria quedó completamente abierta para la vuelta, aunque con un panorama ligeramente favorable para el Rebaño debido a su posición en la tabla general.

Las Chivas pegaron primero gracias a Santiago Sandoval, el joven atacante que se ha convertido en una de las grandes revelaciones en esta liguilla. Tras la convocatoria de la “Hormiga” González a la selección mexicana por parte de Javier Aguirre, se abrió un espacio en el ataque rojiblanco y Sandoval ha sabido aprovecharlo de gran manera. El delantero volvió a responder con personalidad en un escenario importante y adelantó al Guadalajara, confirmando ser por el momento el referente en el ataque de Gabriel Milito.

La respuesta celeste no tardó demasiado. Carlos Rodríguez apareció con un auténtico golazo para devolverle la vida a Cruz Azul. “Charly” observó adelantado a Óscar Whalley y bombeó el balón con gran técnica para firmar uno de los mejores goles de la liguilla. El empate impulsó a la Máquina, que mantuvo la presión alta y siguió buscando el arco rival con una propuesta agresiva para no desaprovechar la localía.

Para la segunda mitad, el partido mantuvo el mismo ritmo dinámico y ofensivo. Chivas volvió a tomar ventaja en el minuto 49 con un cabezazo de Ángel Sepúlveda, que no pudo detener el guardameta colombiano Kevin Mier. Parecía que el Guadalajara daba un golpe importante en la eliminatoria, pero Cruz Azul reaccionó rápidamente y seis minutos más tarde llegó el empate definitivo desde el punto penal. Christian Ebere convirtió la pena máxima para el 2-2, aunque la jugada estuvo rodeada de polémica y provocó fuertes reclamos por parte de los jugadores y aficionados de Chivas, quienes consideraron que la decisión arbitral fue muy rigurosa.

Más allá de la controversia, el encuentro dejó claro que los dirigidos por Milito, a pesar de no contar con sus mejores jugadores (convocados por Javier Aguirre), están para seguir compitiendo y llegar a lo más alto. Cruz Azul también mostró una propuesta atractiva y de a poco se va adaptando a lo que pide Joel Huiqui, quien acaba de tomar las riendas del equipo.

Ahora, la serie se definirá en un contexto peculiar. Chivas no podrá disputar la vuelta en el estadio Akron, debido a que el inmueble ya fue entregado oficialmente a la FIFA rumbo a la Copa del Mundo. Además, Cruz Azul llegará obligado a ganar el partido de vuelta si quiere avanzar a la final, ya que el empate global favorecerá al Guadalajara por haber terminado en una mejor posición en la tabla general.

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