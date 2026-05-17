90 minutos para el infarto: todo lo que se define en la última jornada de las ligas de España, Inglaterra e Italia

El Mundial de 2026 es inminente, pero todavía queda una jornada en algunas de las ligas más importantes de Europa.…

El Mundial de 2026 es inminente, pero todavía queda una jornada en algunas de las ligas más importantes de Europa. Noventa minutos que prometen mucha emoción, ya sea en la búsqueda del título, la clasificación a las copas de la UEFA de la temporada siguiente o evitar el tan temido descenso de categoría.

Lo dijimos hace algunas semanas. En España todo podía pasar en la zona baja de la tabla, donde unos 14 equipos estaban separados por un puñado de puntos, y si bien las posibilidades se han reducido bastante, todavía se puede esperar mucha emoción en la 38° jornada.

Empecemos por lo fácil: el FC Barcelona es el campeón, y junto con el Real Madrid, el Villarreal, el Atlético de Madrid y el Betis, se aseguraron jugar la Champions League el próximo año.

La pelea por el 6° y el 7° lugar todavía está inconclusa. El Celta tiene casi asegurado un boleto a la Europa League, y solo una derrota catastrófica ante el Sevilla puede poner eso en riesgo. El Getafe, hoy en zona de Conference League, necesitaría golear al Osasuna para pelear ese sexto puesto, pero, sobre todo, para evitar problemas: tiene al Rayo Vallecano a solo una unidad, al Valencia a dos, y a la Real Sociedad, el Espanyol y el Athletic Club a tres.

La zona roja está que arde y solo el Real Oviedo tiene garantizado su ticket de salida de LaLiga. El Mallorca (39 pts.) y el Girona (40 pts.) lo acompañarían si el torneo terminara hoy, pero todo puede cambiar en la última jornada, porque el Elche CF, el Osasuna, y el Levante UD (42 pts.) todavía están al alcance. El Sevilla y el Valencia, que en algún momento coquetearon con irse a segunda, ya están a salvo.

La liga de Inglaterra ni siquiera conoce a su campeón. La pelea mano a mano entre el Arsenal (79 pts.) y el Manchester City (77 pts.) sigue su curso, aunque en su caso son 180 los minutos que todavía están en juego. Los Gunners, que vienen de un muy polémico triunfo ante el West Ham, tienen el fixture más accesible: Burnley (ya descendido) y Crystal Palace (tres días después jugará la final de la Conference League). El City, que fue campeón de la FA Cup el sábado, tiene por delante al peligroso Bournemouth y al Aston Villa (este miércoles jugará la final de la Europa League).

En la lucha por ingresar a las copas, el Arsenal, el City, el Manchester United y el Aston Villa ya están clasificados a la Champions League. El Liverpool (59 pts.) podría lograrlo el martes si el Bournemouth (55 pts.) pierde ante los de Guardiola. Los Cherries y el Brighton (53 pts.) ocupan hoy puestos de Europa League, pero el Brentford (52 pts.) y el Sunderland (51 pts.) están al acecho, y si el Chelsea (49 pts.) gana sus seis puntos en juego también se metería en la discusión.

Las Abejas están hoy en el 7° lugar, el que asegura un boleto a la Conference League, pero los Blues, el Sunderland y hasta el Newcastle, el Everton y el Fulham (estos tres con 49 pts.) siguen en carrera.

Todo esto cambiará si el Aston Villa gana la Europa League, porque abriría un lugar más para la Champions 2026/2027, moviendo a todos los equipos un puesto más arriba en lo que a copas europeas se refiere.

La lucha por no descender quedó más clara este domingo, con la derrota del West Ham ante el Newcastle. Los Hammers (36 pts.) quedaron 18° a dos puntos del Tottenham (38 pts.), que todavía tiene dos partidos por jugar. Los Spurs tienen mucha ventaja en la diferencia de gol (-9 contra -22), por lo cual la lógica dice que un empate les daría la salvación. Eso sí, tienen un partido durísimo en Stamford Bridge el martes, donde solo han ganado una vez en los últimos 35 años. Si no logran ese punto que necesitan, todo se definirá el domingo: Tottenham vs. Everton y West Ham vs. Leeds. El Burnley y el Wolverhampton ya han perdido la categoría.

El Inter recuperó la corona de la Serie A y tanto el Pisa como el Hellas Verona confirmaron su descenso a la segunda categoría. Eso es prácticamente lo único que conocemos del campeonato italiano a una jornada del final.

El Napoli se aseguró el subcampeonato y un puesto en Champions League, pero los otros dos boletos para el torneo más importante de clubes de la UEFA todavía no tienen dueño. El AC Milan y la AS Roma (ambos con 70 pts.) llegan mejor parados, pero el sorprendente Como y la Juventus (los dos con 68 pts.) no se rinden. No habrá duelos directos entre ellos, por lo que habrá que tener el celular en la mano para saber cuáles son los dos equipos que van a Champions y los dos que tendrán que conformarse con la Europa League.

El Atalanta (58 pts.) ya no puede acceder a esas copas, pero en la 38° fecha tendrá que defender su 7° puesto, que lo está clasificando a la Conference League. Le bastará con un empate en su visita a la Fiorentina, ya que su más inmediato perseguidor, el Bologna, está tres puntos por debajo.

En la zona roja hay un mano a mano entre el Lecce (35 pts.) y el Cremonese (34 pts.). Los de Cremona están un punto abajo y tienen la parada más complicada el próximo fin de semana: recibirán al Como, mientras que los Giallorossi serán locales ante el Genoa.

La Bundesliga y la Ligue 1 cerraron la temporada 2025/2026 este domingo, con dos campeones que ya conocemos de memoria, pero con varias sorpresas entre los primeros lugares y en la lucha por mantener la categoría.

En Alemania, el Bayern repitió el campeonato, y junto al Borussia Dortmund, el RB Leipzig y el Stuttgart jugarán la próxima Champions League. El Hoffenheim y el Bayer Leverkusen irán a la Europa League, mientras que el Friburgo a la Conference League. Esto puede cambiar si el Friburgo gana la Europa League este miércoles, porque de esa manera iría a la Champions. En ese caso, el Eintracht se metería en el tercer torneo de la UEFA. En la zona roja, el St. Pauli y el Heindenheim descendieron, y el Wolfsburgo jugará un repechaje con un equipo de segunda división.

En Francia, nadie detuvo el título del Paris Saint-Germain. El sorprendente Lens y el Lille terminaron en zona de Champions, mientras que el Lyon tendrá que jugar una fase previa para llegar al máximo torneo del continente. El Marsella jugará la Europa League y el Rennes la Conference League. En la parte baja de la tabla se dio una lucha emocionante, que terminó con el Metz y el Nantes en descenso y el Niza en el playoff por la permanencia.

The-CNN-Wire

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