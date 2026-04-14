Tras su liberación, el esposo de la estadounidense desaparecida en Bahamas afirma que continuará buscándola

En algunas de sus primeras entrevistas tras ser liberado de la custodia policial en las Bahamas, Brian Hooker declaró este…

En algunas de sus primeras entrevistas tras ser liberado de la custodia policial en las Bahamas, Brian Hooker declaró este martes a CBS y NBC que prefiere creer que su esposa sigue viva y que planea volver a buscarla.

“Nadie me ha dicho que deje de buscarla y voy a seguir haciéndolo”, declaró a NBC este martes.

Lynette Hooker, de 55 años, desapareció el 4 de abril. Su esposo, con quien llevaba casada 25 años, declaró a las autoridades que ella cayó de una lancha neumática de 2,4 metros en las aguas turbulentas cerca de Elbow Cay, en las islas Ábaco, esa misma noche, mientras la pareja regresaba a su yate, según la Policía.

La pareja, ambos estadounidenses y pertenecientes a Michigan, llevaban más de una década navegando juntos y documentando su vida en el mar en las redes sociales. Navegaban por las Bahamas en su yate, el Soulmate, cuando ocurrió el incidente.

Los 10 días que Brian Hooker ha pasado sin su esposa son el período más largo que ha estado separado de ella, según declaró a NBC.

“Quiero que la gente sepa que Lynette es mi vida, que hemos estado juntos casi la mitad de mi vida, que nos pertenecemos el uno al otro y que seguiré buscándola”, declaró Hooker al medio.

Brian Hooker fue arrestado e interrogado varias veces por la Policía en relación con la desaparición de su esposa, antes de ser puesto en libertad sin cargos el lunes. La Guardia Costera de Estados Unidos ha abierto una investigación criminal sobre la desaparición de Lynette Hooker.

“Me han dicho que hay personas que han sobrevivido en las Bahamas tras caer por la borda durante días e incluso semanas”, declaró a CBS, añadiendo que, con tantas islas, la zona de búsqueda es inmensa y existen muchas posibilidades de dónde podría haberse refugiado. Afirmó que “no es capaz de simplemente ignorar esto”.

Antes de su arresto, Brian Hooker había planeado alquilar un avión para buscar a su esposa por aire, según declaró a NBC.

No está claro si sus planes han cambiado, pero su abogado, Terrel Butler, declaró a CNN este martes que la prioridad de Hooker sigue siendo la búsqueda de su esposa y que está dedicando toda su energía, tanto emocional como física, a coordinar con las partes pertinentes para encontrarla.

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