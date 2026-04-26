Los ataques de Israel en el Líbano han matado a más de 2.500 personas desde el 2 de marzo, según el Ministerio de Salud

Al menos 2.509 personas han muerto por los ataques de Israel en el Líbano desde el 2 de marzo, informó…

Al menos 2.509 personas han muerto por los ataques de Israel en el Líbano desde el 2 de marzo, informó el ministerio de Salud libanés en una actualización el domingo.

Además, más de 7.750 personas han resultado heridas en esos mismos ataques, dijo el ministerio en un comunicado.

El frágil cese del fuego en el Líbano está bajo presión debido a que Israel y Hezbollah, respaldado por Irán, han incrementado los ataques entre sí pese a una reciente extensión del acuerdo, negociado por EE.UU., que tenía como objetivo detener los combates por otras tres semanas.

Las fuerzas israelíes emitieron nuevas órdenes de evacuación para residentes en varias zonas del sur del Líbano, pese a un frágil alto el fuego que fue extendido recientemente por tres semanas.

Se emitieron órdenes urgentes de evacuación para siete aldeas en el sur del país, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado el domingo. Todas las zonas parecen estar al norte del río Litani, que atraviesa Líbano.

“Las reiteradas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbollah obligan a las FDI a actuar con determinación contra su infraestructura terrorista”, dijeron los militares israelíes.

The-CNN-Wire

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