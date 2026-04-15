Kast anuncia paquete de medidas de “reconstrucción” y desarrollo económico de Chile, en medio de cacerolazos en Santiago

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este miércoles —en su primera cadena nacional— un proyecto de ley para…

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este miércoles —en su primera cadena nacional— un proyecto de ley para “la reconstrucción nacional y el desarrollo económico” del país. El motivo, según dijo, son las diversas “emergencias” que afectan la seguridad, la economía, la salud, la educación y la vivienda de los chilenos, entre otros factores.

“Es simple, queremos más empleo, más progreso económico y social, y más seguridad para que los chilenos puedan recuperar la esperanza”, señaló el mandatario a través de un video grabado previamente desde el Palacio de La Moneda. Mientras la grabación se emitía, en la capital Santiago se escucharon algunos cacerolazos.

Durante su alocución, Kast explicó que el proyecto contiene más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes: 1) competitividad tributaria, 2) fortalecimiento del empleo formal, 3) la facilitación regulatoria de estudios de impacto ambiental, 4) certeza jurídica y regulatoria para “inviabilidad tributaria” y 5) la contención del gasto público.

Entre otras cosas, Kast argumentó que “los plazos para aprobar un estudio de impacto ambiental aumentaron 90 % en una década, eso no es protección ambiental: es burocracia que mata el empleo antes de que nazca”. Por ello, dijo, se buscará reducir el plazo de invalidación de permisos, limitar las medidas precautorias que puedan paralizar proyectos y establecer una obligación para el Estado para reembolsar a entidades en caso de revocar una resolución ambiental favorable.

En materia de seguridad, el presidente afirmó: “Nos entregaron un país con más de 300.000 extranjeros en situación irregular, algunos vinculados a redes de crimen organizado. Uno de los primeros decretos que firmamos fue la implementación del Plan Escudo Fronterizo, para comenzar a cerrar nuestras fronteras, mediante la instalación de zanjas, muros, tecnología de vigilancia y un despliegue conjunto del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en la macrozona norte”.

Agregó que este jueves “despegará el primero de muchos vuelos y buses que irán sacando, de manera continua, a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”.

Respecto de los recientes incendios forestales en la zona centro y sur de Chile, Kast afirmó que “un compromiso central tiene que ver con la reconstrucción material: los incendios de Valparaíso en el año 2024 y los de Ñuble y Biobío en enero de este año destruyeron miles de hogares, este proyecto amplía el Fondo de Emergencia por Incendios en 400.000 millones de pesos” (unos US$ 451 millones).

Por último, el mandatario —un político de ultraderecha que ganó las elecciones de 2025— señaló: “Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer: el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana, la gran industria”.

Al momento de comenzar la cadena nacional a las 9:00 de la noche, hora local, se registraron cacerolazos en distintas comunas de Santiago, una forma pacífica de protesta que no se veía de forma pronunciada desde la época del último estallido social, en 2019.

El hecho ocurre en medio de los anuncios del Gobierno por una nueva alza de los combustibles y, por otro lado, una cuestionada y lujosa cena realizada en el Palacio de La Moneda, donde el presidente invitó a sus excompañeros de la Facultad de Derecho.

La Contraloría informó que ya está investigando los motivos y el financiamiento de este encuentro, mientras que desde la vocería del Gobierno se limitaron a señalar que “vamos a responder en tiempo y forma como corresponde”.

The-CNN-Wire

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