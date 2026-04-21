Exhiben en el Vaticano la nueva película de Martin Scorsese dedicada al papa Francisco

El director estadounidense Martin Scorsese presentó este martes —en una función privada en el Vaticano— su nueva película, “Aldeas: The…

El director estadounidense Martin Scorsese presentó este martes —en una función privada en el Vaticano— su nueva película, “Aldeas: The Final Dream of Pope Francis”, como parte de los eventos conmemorativos por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco.

La película es un documental dirigido por Scorsese junto con Johnny Shipley y Clare Tavernor, y muestra las últimas entrevistas en profundidad que concedió el pontífice antes de su fallecimiento.

Filmada en Italia, Indonesia, Gambia y la Ciudad del Vaticano, la película se centra en Scholas Occurrentes, una fundación creada por el papa Francisco cuyo objetivo es unir a las comunidades para que produzcan y difundan sus propias historias a través del cine. “Aldeas…” muestra, por ejemplo, al propio Scorsese visitando el pueblo de su abuelo en Sicilia, donde ayuda a jóvenes locales a hacer su propia película.

Scorsese es un director que ha abordado el tema de la fe y el catolicismo en películas como “Silence”, en 2016, y “The Last Temptation of Christ”, en 1988. Y labró una relación de amistad con el papa Francisco, con quien se reunió en varias oportunidades y a quien le regaló en 2024 un libro de fotografías de su película “Killers of the Flower Moon” (2023).

El director, ganador del premio Oscar por “The Departed” en 2007, también asistió en 2023 a la conferencia Global Aesthetics of the Catholic Imagination, organizada por el pontífice en el Vaticano, que reunió a cientos de artistas de todo el mundo para debatir la relación de la fe católica romana con el arte.

Fue el propio papa Francisco quien le pidió a Scosese que supervisara la producción de la película “Aldeas…”.

“Esta película es un homenaje al santo padre. Honra su memoria al encarnar el espíritu de su ministerio y su sueño de crear una cultura cada vez más humana. En este momento de la historia, creo que eso no es solo un sueño, sino una necesidad”, dijo Scorsese en una declaración recogida por el sitio web Deadline.

En el comunicado de prensa de la película se recogen las palabras del papa Francisco al inicio de la producción: “(Es) un proyecto extraordinariamente poético y profundamente transformador, porque llega a la raíz misma de la vida humana: nuestra sociabilidad, nuestros conflictos y la esencia misma del recorrido de la vida”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.