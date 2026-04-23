El organismo de control interno del Departamento de Justicia investigará el manejo de los archivos de Epstein

El organismo de control interno del Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre la entrega de archivos y documentos…

El organismo de control interno del Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre la entrega de archivos y documentos relacionados con Jeffrey Epstein, en medio de la controversia —que aún persiste— sobre el manejo del caso del delincuente sexual convicto.

El Inspector General se centrará en “la identificación, recopilación y entrega de material pertinente por parte del Departamento de Justicia”, según indicó en un comunicado este jueves, así como en “los procesos de censura y retención de material” y en cómo el Departamento de Justicia abordó los problemas tras la publicación de los documentos de Epstein.

Los extensos archivos recopilados durante las investigaciones relacionadas con Epstein fueron ordenados a publicarse por el Congreso mediante una ley aprobada a finales del año pasado. Algunos miembros del Congreso han ridiculizado al Departamento de Justicia por el exceso de tachaduras y por monitorear sus búsquedas mientras revisaban versiones sin editar del material.

El Congreso aprobó la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein en noviembre, tras repetidos incumplimientos del Departamento de Justicia de promesas previas de divulgar información sobre Epstein, incluso material que no tenía, como la supuesta lista de contactos y co-conspiradores que la entonces secretaria de Justicia Pam Bondi afirmó tener en su escritorio lista para publicar a comienzos del año pasado.

No se ha producido ninguna lista de ese tipo y el Departamento de Justicia no ha presentado cargos contra nadie más allá de Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

Bondi fue destituida por el presidente Donald Trump a comienzos de este año, en parte debido a su manejo fallido continuo de la investigación sobre Epstein.

El secretario de Justicia interino Todd Blanche, en su nuevo cargo al frente del Departamento tras la salida de Bondi, afirmó durante una conferencia de prensa este mes que el nuevo Departamento de Justicia bajo el segundo mandato de Trump “ha sido mucho más transparente” que administraciones anteriores.

Pero Blanche también ha intentado dar por cerrado el escándalo Epstein.

“Creo que, en la medida en que los archivos de Epstein fueron parte del último año de este Departamento de Justicia, no deberían formar parte de nada en el futuro”, dijo Blanche en una entrevista con Fox News a comienzos de este año.

“No estoy seguro de que comprenda del todo lo que la gente siente al respecto”, dijo más tarde el presentador de Fox News Jesse Watters tras las respuestas de Blanche sobre Epstein.

El inspector general del Departamento de Justicia determinó previamente, tras una investigación, que Epstein se suicidó en una celda en 2019. Maxwell, su socia durante años, cumple una condena de 20 años por su papel en conspirar con Epstein para reclutar menores con fines de abuso sexual.

Blanche también se reunió con Maxwell el año pasado en Florida. Se le concedió inmunidad limitada para que pudiera hablar sobre su caso penal, pero no se le prometieron otros beneficios a cambio de su testimonio, según una transcripción publicada por el Departamento de Justicia.

Sin embargo, Maxwell fue trasladada a un centro penitenciario de mínima seguridad poco después de la entrevista. El Departamento de Justicia ha dicho que no existe relación entre la reunión con Blanche y su traslado.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

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