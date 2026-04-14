El asiento de doble nivel para aviones regresa con el “diseño definitivo”, según su creador

El concepto de asiento de avión de doble nivel está de vuelta, esta vez en lo que el diseñador Alejandro…

El concepto de asiento de avión de doble nivel está de vuelta, esta vez en lo que el diseñador Alejandro Núñez Vicente denomina la “forma definitiva”.

Presentado inicialmente como proyecto universitario en 2020 y posteriormente como prototipo en 2022, este diseño de doble nivel —llamado Chaise Longue— ha generado un gran revuelo en las redes sociales, innumerables memes y acalorados debates en todos los ámbitos, desde programas de entrevistas nocturnos hasta secciones de comentarios en internet.

Pero para Núñez Vicente, el asiento de avión de doble nivel no es “una broma de internet que surgió hace cinco años”. Es su carrera, un proyecto apasionante que lo mantiene entusiasmado más de cinco años después de haber esbozado la idea por primera vez en su habitación de estudiante.

El concepto Chaise Longue contempla la eliminación del compartimento superior del avión para crear dos filas de asientos, una superior y otra inferior, con la inferior diseñada para que los pasajeros puedan estirarse y disfrutar de mayor espacio para las piernas.

Los posibles viajeros han expresado temor a la claustrofobia (temores que CNN Travel compartió al probar el diseño en 2022 y 2023) y han mostrado escepticismo ante la idea de que el diseño sea una estrategia para meter más pasajeros en la cabina. Núñez Vicente afirma que aumentar la capacidad de pasajeros nunca ha sido su objetivo, pero admite que es un atractivo potencial para las aerolíneas. El diseñador siempre ha insistido en que su meta es hacer que volar sea más cómodo.

Ha pasado sus años “veinti” perfeccionando el concepto junto a su pareja —en la vida y en los negocios— Clara Service Soto (“Nos hace sentir un poco viejos”, comenta Núñez Vicente, de 26 años, refiriéndose a los años transcurridos desde que Chaise Longue causó sensación). La pareja consulta regularmente con directores ejecutivos de aerolíneas y expertos en aviación, quienes, según ellos, ven un gran potencial en el diseño, a pesar de los escépticos en internet.

Ahora Núñez Vicente ha regresado a la Aircraft Interiors Expo en Hamburgo, Alemania —una de las ferias de aviación más importantes del mundo—, para presentar la última maqueta a escala real de su diseño, que, según él, es la mejor versión del concepto hasta la fecha.

“Esta es la maqueta definitiva que podemos crear en nuestra etapa como startup”, declaró Núñez Vicente a CNN Travel en una primera vista exclusiva de la nueva maqueta a través de una videollamada desde Hamburgo. “Es nuestra mejor versión”.

Si bien Núñez Vicente se toma con humor las bromas en redes sociales sobre los pasajeros de los niveles superiores que se tiran pedos, las considera “bromas y diversión”, sí revisa los comentarios en busca de críticas constructivas y observó que las preocupaciones relacionadas con la privacidad y el espacio eran recurrentes.

Teniendo esto en cuenta, la versión más reciente del concepto se centra en mejorar la privacidad y aumentar el espacio entre asientos para los pasajeros de los niveles inferiores. El último prototipo de Chaise Longue incluye un panel que se extiende detrás de los asientos del nivel superior, lo que permite una mayor separación y reduce la probabilidad de que alguien deje caer algo sobre otro.

Si bien los prototipos anteriores presentaban un nivel inferior más estrecho —ideal para quienes solo desean estirarse y dormir, pero menos atractivo para los demás—, el nuevo diseño contempla una sección inferior mucho más espaciosa.

“Ha cambiado bastante con respecto a la estrecha distancia que se veía antes”, comenta Núñez Vicente. “Al principio, resultaba un poco claustrofóbico”.

También se han tenido en cuenta las preocupaciones sobre la accesibilidad del diseño de los asientos. La primera fila del prototipo está ahora pensada para personas con movilidad reducida, inspirada en diseños en desarrollo que permiten a los usuarios de sillas de ruedas permanecer en sus sillas durante todo el vuelo.

“Queremos incorporar este tipo de innovaciones en nuestro propio prototipo, porque creemos que es fundamental incluir a todos los pasajeros”, afirma Service Soto.

En una videollamada, Núñez Vicente muestra cómo el espacio entre asientos ahora es lo suficientemente amplio como para que los pasajeros puedan estirar los isquiotibiales de pie. Incluso ve potencial para una cama completamente plana en el asiento central, y la nueva maqueta muestra cómo podría funcionar.

Hacer el diseño más espacioso implica sacrificar potencialmente las características de clase económica del asiento. Núñez Vicente era un estudiante universitario sin recursos cuando diseñó Chaise Longue. Con 1,88 metros de altura, Núñez Vicente estaba acostumbrado a tener poco espacio para las piernas en los estrechos asientos de clase económica y empezó a soñar con un asiento económico y cómodo que ofreciera espacio para estirarse.

“Pero hemos estado orientando el concepto hacia una experiencia de clase económica premium”, afirma Núñez Vicente. “Nos hemos reunido directamente con aerolíneas, ejecutivos, directores generales y sus departamentos de atención al cliente, y nos dijeron exactamente lo que querían: que este asiento fuera algo más que un simple asiento de clase económica”.

En 2024, Núñez Vicente también presentó un concepto de “clase superior” en AIX, un concepto de primera clase ligeramente diferente que mantiene el diseño de dos niveles, pero opta por camas totalmente reclinables y asientos tipo sofá. Pero convertir su concepto original en una oferta más exclusiva se aleja de la visión inicial de Núñez Vicente, y al principio fue difícil de aceptar, admite el diseñador.

“Obviamente, queríamos que fuera para todos”, afirma. “Al fin y al cabo, uno quiere ir del punto A al punto B. Y normalmente, si perteneces al 99 % de la población mundial, solo quieres llegar y pagar lo menos posible. Queríamos que quienes no pueden permitirse viajar mejor tuvieran una mejor experiencia y más espacio”.

Es difícil, comenta, cambiar la mentalidad de la industria de la aviación, que considera que la innovación se produce casi exclusivamente en las cabinas premium. Las clases económicas de las aerolíneas son prácticamente idénticas, mientras que la clase business y la primera clase ofrecen formatos más variados y sofisticados, desde la suite con cama doble en el cielo de Singapore Airlines hasta las ventanas de realidad virtual de Emirates.

Tras varios años, Núñez Vicente tiene una visión más clara de esta realidad de la industria.

“En la actualidad, con esta industria y las aerolíneas, no van a ofrecer más espacio a los pasajeros de clase económica; la tendencia se inclinará más hacia la clase turista superior, y eso es lo que hemos visto”, afirma Núñez Vicente.

Pero espera que este concepto de clase turista superior sea la “revolución que impulse la evolución”, y si un diseño de dos niveles más caro se populariza primero, cree que eventualmente dará lugar a una versión más económica.

En cualquier caso, Núñez Vicente no propone que los asientos de avión convencionales desaparezcan por completo. La idea, explica Núñez Vicente, es colocar los asientos de clase turista superior de Chaise Longue en el centro de la cabina de un avión de fuselaje ancho, flanqueados por asientos de clase económica a ambos lados.

El funcionamiento exacto de todo esto depende de las aerolíneas y las compañías de aviación, ninguna de las cuales se ha comprometido a producir el asiento. La modernización de aeronaves es costosa y requiere mucho tiempo, y los procedimientos de seguridad y regulación para aprobar nuevos diseños son largos y complejos, por lo que es improbable que veamos el asiento Chaise Longue en un avión en un futuro próximo.

Sin embargo, importantes figuras de la industria siguen mostrando interés en el concepto: el año pasado, un representante de Airbus declaró a CNN Travel que “Chaise Longue está explorando con Airbus algunos conceptos iniciales sobre soluciones de asientos de dos niveles para sus aeronaves comerciales”.

Núñez Vicente, quien considera esta maqueta actual como la “declaración final” de la versión actual de Chaise Longue como empresa emergente, espera conseguir socios en AIX 2026 y poder presentar un prototipo de preproducción en la exposición de interiores de aeronaves del próximo año, calificando este resultado como “el escenario ideal”.

“Preproducción significa que ya se ha fabricado utilizando las técnicas y los métodos de fabricación que se emplearían en los asientos de las aeronaves finales”, explica, señalando que la maqueta actual tiene fines demostrativos y está hecha con materiales que no pueden volar.

El diseñador también experimenta constantemente con otras ideas entre bastidores.

“Estoy trabajando en 20 proyectos diferentes a la vez”, explica. “Este es el más grande, sin duda. Pero, al mismo tiempo, sobre todo en los últimos dos años, hemos desarrollado algunos proyectos paralelos”.

Mantener un concepto principal durante varios años —especialmente uno que no está exento de controversias— a veces es como una montaña rusa, comenta Núñez Vicente. Sin embargo, afirma que mejorar la experiencia del pasajero y seguir recibiendo el respaldo del sector es lo que le motiva.

También disfruta viendo cómo los potenciales viajeros interactúan con el concepto, tanto online como offline. Chaise Longue dedicó gran parte de 2025 a realizar pruebas con pasajeros en Madrid, la ciudad natal de Núñez Vicente, recabando opiniones de los viajeros sobre las ventajas y desventajas.

“Siempre aprendemos de las críticas constructivas. No importa si es el director ejecutivo de una aerolínea o alguien en Australia quien simplemente comenta y te da algo en qué pensar”, dice Núñez Vicente.

Núñez Vicente se ríe de los comentarios humorísticos, que, según él, no parecen molestar a la industria de la aviación.

“Si la industria no nos ha rechazado por estos comentarios graciosos en las redes sociales, entonces puede ser porque estamos haciendo algo realmente bueno”, afirma.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.