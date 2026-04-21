Con el secretario de Justicia interino a su lado, el director del FBI aborda públicamente las acusaciones de The Atlantic

El director del FBI, Kash Patel, de pie en un podio junto a su jefe, abordó públicamente este martes las…

El director del FBI, Kash Patel, de pie en un podio junto a su jefe, abordó públicamente este martes las recientes acusaciones de que su consumo de alcohol interfiere en el desempeño de sus funciones.

“Nunca he estado intoxicado en el trabajo”, dijo Patel a una sala llena de reporteros, después de destacar lo que considera una serie de éxitos desde el inicio de su mandato.

“Este director del FBI ha estado en el cargo el doble de días que todos los directores anteriores a mí”, dijo Patel.

De pie a su lado, el secretario de Justicia interino, Todd Blanche —a quien Patel ahora rinde cuentas—, también se burló del artículo con las acusaciones, donde además se dice que varias personas plantearon esa inquietud sobre el director del FBI a otros funcionarios superiores.

Blanche dijo a los reporteros que no leyó el artículo, pero que incluye información “descaradamente falsa”.

Patel ya había negado las acusaciones hechas en una historia reciente en The Atlantic y presentó una demanda por difamación de US$ 250 millones contra la revista.

El martes, sin embargo, a él y Blanche se les preguntó sobre las acusaciones en una sala llena de reporteros en una conferencia de prensa no relacionada con el tema.

El artículo, publicado la semana pasada, alega que Patel “alarmó a colegas con episodios de consumo excesivo de alcohol y ausencias inexplicadas”.

Patel dijo el martes que nunca le presta atención “a la mafia de las noticias falsas”.

“Mis preocupaciones se centran completamente en los reportes anónimos que surgen constantemente”, dijo Blanche sobre el artículo, añadiendo que está “basado en fuentes anónimas”.

The Atlantic ha defendido el trabajo de la reportera Sarah Fitzpatrick, quien escribió la historia.

“Respaldamos nuestra cobertura sobre Kash Patel, y defenderemos enérgicamente a The Atlantic y a nuestros periodistas contra esta demanda”, dijo un portavoz el lunes cuando se presentó la demanda.

Fitzpatrick respondió a las amenazas legales en una entrevista con MS NOW el viernes por la noche, diciendo que respalda “cada palabra de este reportaje. Tenemos excelentes abogados”.

La conferencia de prensa del martes se celebró para destacar la acusación contra el Southern Poverty Law Center por su presunto uso de informantes pagados en grupos extremistas.

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