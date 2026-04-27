Así se juega la liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX: días y horarios confirmados

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano ya están definidos. Mientras algunos duelos tienen tintes de…

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano ya están definidos. Mientras algunos duelos tienen tintes de revancha, otros asoman con la balanza inclinada para los de mejor desempeño en la campaña regular, aunque no podemos dejar de lado el siempre inesperado factor sorpresa.

El rebaño sagrado perdió el liderato en la recta final del campeonato ante los Pumas de la UNAM, pero lo cierto es que el equipo que dirige Gabriel Milito demostró que tiene pasta para ser campeón.

Comenzarán los cuartos de final visitando a unos Tigres con bastantes altibajos durante la campaña regular, pero que supieron dar la nota justo ante el equipo tapatío, con una goleada 4-1 en la jornada 1. Además, tienen el recuerdo imborrable de la final del Clausura 2023, en la que justamente se impusieron al equipo rojiblanco.

Partido de ida: Estadio Universitario – 7 p.m. hora local, 9 p.m. de Miami y 6 p.m. de Los Ángeles.

La máquina cementera logró su primer triunfo del Clausura 2026 justo ante el Atlas en la segunda jornada del torneo. Desde entonces ambos equipos vivieron realidades dispares y, si bien el Cruz Azul aparece en el papel como claro favorito por su posición en la tabla, el Atlas está para dar la sorpresa, sin nada que perder en esta primera ronda de postemporada.

Partido de ida: Estadio Jalisco – 9:15 p.m. hora local, 11:15 p.m. Miami y 8:15 p.m. de Los Ángeles.

Sin duda, el clásico capitalino es el plato fuerte de estos cuartos de final. El América llega de la mano de la suerte, porque su clasificación fue casi una casualidad: perdió ante el Atlas, pero como el Tijuana y el León no hicieron los deberes, las águilas igual se clasificaron.

Los Pumas viven un momento dulce tras terminar como líderes de la campaña regular con 36 puntos y cerrando con un triunfo ante otro clasificado, el Pachuca.

En la jornada 12 se midieron con saldo a favor para el conjunto felino.

Partido de ida: Estadio Banorte – 5 p.m. hora local, 7 p.m. de Miami. y 4 p.m. de Los Ángeles.

Un duelo muy parejo protagonizarán el Toluca y el Pachuca. Finalizaron apenas a un punto de distancia en la tabla, aunque los “Diablos Rojos”, que buscan el tricampeonato, han sido el equipo que menos goles recibió en la campaña regular.

Tan pareja es esta serie, que si tenemos que consultar el último encuentro, el referente es un empate el 22 de marzo.

El Pachuca buscará emular lo que hizo en el Clausura 2023, la última vez que fue campeón, justamente con un apabullante triunfo frente al Toluca, con un marcador global de 8-2. Pero este Toluca es diferente y viene con la experiencia de ser bicampeón. Si suma el tricampeonato igualaría al América, que consiguió el hito en 2024.

Partido de ida: Estadio Nemesio Díez – 7:15 p.m. hora local, 9:15 p.m. de Miami y 6:15 p.m. de Los Ángeles.

Sábado 9 de mayo – Estadio Akron – 7 p.m. hora local, 9 p.m. de Miami y 6 p.m. de Los Ángeles.

Sábado 9 de mayo – Estadio Banorte – 9:15 p.m. hora local, 11:15 p.m. de Miami y 8:15 p.m. de Los Ángeles.

Domingo 10 de mayo – Estadio Hidalgo – 5 p.m. hora local, 7 p.m. de Miami y 4 p.m. de Los Ángeles.

Domingo 10 de mayo – Estadio Olímpico Universitario – 7:15 p.m. hora local, 9:15 p.m. de Miami y 6:15 p.m. de Los Ángeles.

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