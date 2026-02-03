Live Radio
Monday’s Scores

The Associated Press

February 3, 2026, 1:00 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Annandale 75, Falls Church 54

Christian Heritage Academy 56, Roanoke Valley Christian 51

Denbigh Baptist 60, Summit Christian Academy 47

Evergreen 80, Virginia Academy 68

Gainesville 68, Osbourn Park 62

Gar-Field 76, C.D. Hylton 34

George C. Marshall 47, McLean 36

Grace Christian 34, Regents 15

Hargrave Military 49, New Covenant 48

Hayfield 69, Mount Vernon 59

Heritage (Leesburg) 68, Dominion 51

John Handley 77, James Wood 32

Justice 32, TJ-Alexandria 29

Lafayette 45, Poquoson 43

Loudoun Valley 65, Rock Ridge 40

Millbrook 61, Meridian 49

Miller School 63, Va. Episcopal 57

Millwood School 64, The New Community School 26

Patriot 94, Unity Reed 45

Potomac 43, Freedom-Woodbridge 28

Potomac Falls 61, John Champe 55

Quantico 51, Wakefield Country Day 42

Stone Bridge 77, Lightridge 53

Tabb 59, York 48

Temple Christian 64, Timberlake Christian 30

United Christian Academy 60, Redeemer Classical 56

Veritas Classic Christian School 80, Richmond Christian 76

Wakefield School 53, Christ Chapel Academy 49

West Point 56, Colonial Beach 44

Westfield 69, Chantilly 35

Woodgrove 66, Loudoun County 46

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Amelia County vs. Maggie L. Walker GS, ccd.

Meridian vs. Alexandria City, ccd.

Pulaski County vs. Abingdon, ppd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Latest News
