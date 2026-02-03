Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Annandale 75, Falls Church 54
Christian Heritage Academy 56, Roanoke Valley Christian 51
Denbigh Baptist 60, Summit Christian Academy 47
Evergreen 80, Virginia Academy 68
Gainesville 68, Osbourn Park 62
Gar-Field 76, C.D. Hylton 34
George C. Marshall 47, McLean 36
Grace Christian 34, Regents 15
Hargrave Military 49, New Covenant 48
Hayfield 69, Mount Vernon 59
Heritage (Leesburg) 68, Dominion 51
John Handley 77, James Wood 32
Justice 32, TJ-Alexandria 29
Lafayette 45, Poquoson 43
Loudoun Valley 65, Rock Ridge 40
Millbrook 61, Meridian 49
Miller School 63, Va. Episcopal 57
Millwood School 64, The New Community School 26
Patriot 94, Unity Reed 45
Potomac 43, Freedom-Woodbridge 28
Potomac Falls 61, John Champe 55
Quantico 51, Wakefield Country Day 42
Stone Bridge 77, Lightridge 53
Tabb 59, York 48
Temple Christian 64, Timberlake Christian 30
United Christian Academy 60, Redeemer Classical 56
Veritas Classic Christian School 80, Richmond Christian 76
Wakefield School 53, Christ Chapel Academy 49
West Point 56, Colonial Beach 44
Westfield 69, Chantilly 35
Woodgrove 66, Loudoun County 46
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Amelia County vs. Maggie L. Walker GS, ccd.
Meridian vs. Alexandria City, ccd.
Pulaski County vs. Abingdon, ppd.
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/
