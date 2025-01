CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 540½ 544¼ 535¼ 543½ +3 May 552 555¾ 547¼ 555¼ +2¾ Jul 561½ 564¼ 555¾ 564 +3 Sep 575¼ 578¼ 569¾ 577¾ +3 Dec 593¼ 596¾ 588¼ 596½ +3¼ Mar 605¼ 612¼ 605¼ 611½ +2 May 615¼ 622 615¼ 621¾ +3 Jul 620½ 620¾ 620½ 620½ +¾ Est. sales 99,853. Mon.’s sales 89,969 Mon.’s open int 472,161 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 456 457¾ 453 457½ — ¼ May 463¼ 465¼ 460¾ 465 — ¼ Jul 466½ 468 463¾ 468 Sep 442½ 443½ 439 443¼ Dec 444¾ 446¼ 441¾ 446¼ +¾ Mar 455½ 457¼ 453¼ 457¼ +¼ May 462½ 463½ 459¾ 463½ +¼ Jul 464¼ 465¼ 462½ 465¼ — ½ Sep 450 450 450 450 —1 Dec 449¾ 451 447¾ 451 +½ Dec 451 451 451 451 — ¼ Est. sales 408,973. Mon.’s sales 374,709 Mon.’s open int 1,670,657, up 12,715 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 335¾ 335¾ 325¼ 325½ —5½ May 341 341¾ 337¾ 337¾ —4 Jul 349¾ 350½ 349¼ 350½ +2¼ Est. sales 367. Mon.’s sales 367 Mon.’s open int 4,532, up 227 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 991 993¼ 982½ 993 +½ Mar 997 998¼ 985½ 998¼ +½ May 1007¾ 1009 996¼ 1008½ — ¼ Jul 1019¼ 1020¼ 1007¾ 1019¾ — ¾ Aug 1017½ 1018¾ 1006¼ 1018 —1¼ Sep 1007 1008¼ 996 1007¼ —1½ Nov 1011½ 1012¾ 1001 1011½ —1½ Jan 1021½ 1022½ 1011¾ 1021¼ —1 Mar 1012½ 1023½ 1012½ 1021¾ —1¼ May 1022¾ 1027½ 1022¾ 1027½ — ½ Jul 1035 1035 1035 1035 — ½ Nov 1012½ 1018¼ 1012 1018¼ —1¾ Est. sales 225,442. Mon.’s sales 214,092 Mon.’s open int 806,160, up 827

