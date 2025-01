CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 545½ 547 532 532 —13¾ May 557½ 558½ 544¼ 544½ —13 Jul 565 565 552 552½ —12 Sep 577 577¾ 565¼ 565½ —11¾ Dec 595½ 595½ 583¼ 583¾ —11¼ Mar 610¾ 610¾ 599½ 599½ —10¾ May 615¾ 615¾ 615¾ 615¾ —3¾ Est. sales 51,220. Thu.’s sales 72,713 Thu.’s open int 463,955, up 3,458 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 459½ 459¾ 452 452¼ —7¼ May 467¼ 467½ 459½ 460 —7¼ Jul 469¾ 470½ 462½ 463 —7¼ Sep 445 445½ 439 439¼ —6 Dec 446¼ 446½ 441¼ 441½ —5 Mar 457½ 457¾ 453 453 —4¾ May 463¾ 464 462½ 462¾ —1¼ Jul 466½ 466½ 462¾ 462¾ —4 Sep 451 451 451 451 —1½ Dec 452¼ 452¾ 449 449 —3½ Est. sales 142,735. Thu.’s sales 270,824 Thu.’s open int 1,668,058, up 17,241 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 331 332 327¼ 328 —1½ May 339¾ 341¼ 337 337 —3¼ Est. sales 175. Thu.’s sales 382 Thu.’s open int 4,241, up 47 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1002¼ 1002¼ 983¾ 983¾ —15¾ Mar 1011 1015½ 992¾ 993 —19 May 1023½ 1027½ 1005½ 1005½ —19½ Jul 1036¼ 1039½ 1017¼ 1017½ —20¼ Aug 1033½ 1037½ 1016¼ 1016½ —19¾ Sep 1023½ 1025½ 1005 1005¼ —19 Nov 1025½ 1029¼ 1009 1009¼ —18¾ Jan 1032½ 1036¾ 1019 1019 —17½ Mar 1032½ 1036½ 1019¾ 1019¾ —16¼ May 1039¼ 1039¼ 1025½ 1025½ —15 Jul 1046½ 1046½ 1032¾ 1032¾ —14¾ Nov 1033 1033 1020 1020 —13½ Est. sales 121,807. Thu.’s sales 217,255 Thu.’s open int 807,455 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.82 39.82 39.48 39.48 —.24 Mar 40.26 40.69 39.86 39.87 —.40 May 40.59 41.06 40.26 40.27 —.34 Jul 41.20 41.30 40.52 40.54 —.32 Aug 41.02 41.22 40.49 40.56 —.23 Sep 40.68 41.08 40.41 40.49 —.19 Oct 40.56 40.93 40.28 40.30 —.23 Dec 40.61 40.98 40.33 40.33 —.27 Jan 40.94 40.94 40.94 40.94 +.24 Est. sales 44,490. Thu.’s sales 89,743 Thu.’s open int 549,923, up 434 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 310.90 310.90 301.60 301.80 —9.10 Mar 319.00 320.40 310.10 310.10 —9.80 May 325.20 328.50 316.80 316.90 —9.60 Jul 330.00 334.00 322.20 322.30 —9.40 Aug 331.40 334.40 322.80 322.80 —9.30 Sep 330.10 331.60 322.50 322.50 —9.00 Oct 329.10 330.60 322.00 322.00 —8.50 Dec 332.80 333.30 325.00 325.00 —8.50 Jan 333.10 333.30 326.20 326.30 —8.10 Mar 332.40 332.40 332.40 332.40 —2.30 Est. sales 76,484. Thu.’s sales 144,019 Thu.’s open int 558,830, up 209

