CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Thu.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 551¾ 552¾ 542½ 544¼ —7¼ May 563 563½ 554½ 556 —6½ Jul 569½ 570¼ 562¼ 563¾ —5¾ Sep 581 581¼ 574¾ 576¼ —4¾ Dec 598¾ 598¾ 592¾ 594 —4½ Mar 613½ 613½ 608 608½ —5¼ Est. sales 38,312. Tue.’s sales 49,126 Tue.’s open int 460,497 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 457¼ 459¼ 456¼ 457½ —1 May 465 466½ 464 465¼ — ½ Jul 467 469½ 467 468½ — ¼ Sep 441½ 443¼ 441 443 +½ Dec 442¾ 444¾ 442¼ 444½ +¾ Mar 454 456 453½ 455¼ May 461 461¾ 460¼ 461¾ +¼ Jul 463 464¾ 462½ 463¾ — ¼ Sep 450½ 450½ 450½ 450½ +¼ Dec 449½ 451 449 450½ +¼ Dec 454¾ 454¾ 454 454 — ½ Est. sales 111,990. Tue.’s sales 267,682 Tue.’s open int 1,650,817, up 13,688 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 330½ 334 326¼ 331½ +1 May 339¼ 342 339¼ 341¾ +¼ Est. sales 154. Tue.’s sales 425 Tue.’s open int 4,194, up 78 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 996½ 996½ 990¾ 993 —5¼ Mar 1010 1010½ 1003½ 1006½ —4 May 1021 1021¾ 1016½ 1019¾ —2½ Jul 1033 1034 1029¼ 1033 —1¾ Aug 1032 1032½ 1028 1031½ —1¼ Sep 1020¼ 1022¼ 1017¼ 1021¼ Nov 1024¼ 1026½ 1021½ 1025¼ Jan 1033¼ 1035 1030½ 1034¼ +½ Mar 1034¼ 1035 1032 1034 — ¼ May 1039¾ 1039¾ 1038¾ 1038¾ — ½ Jul 1045 1045 1045 1045 —2¼ Nov 1030¾ 1031½ 1030½ 1030½ —2 Est. sales 105,542. Tue.’s sales 234,211 Tue.’s open int 814,260, up 3,333 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 39.85 40.05 39.30 40.05 +.27 Mar 40.40 40.68 39.76 40.64 +.28 May 40.72 41.01 40.11 40.96 +.27 Jul 40.98 41.23 40.37 41.19 +.25 Aug 40.88 41.14 40.39 41.12 +.21 Sep 40.83 41.05 40.31 41.03 +.18 Oct 40.64 40.89 40.20 40.89 +.18 Dec 40.74 40.97 40.26 40.97 +.16 Jan 40.45 40.83 40.45 40.83 —.08 Est. sales 34,568. Tue.’s sales 70,477 Tue.’s open int 549,489, up 8,100 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 307.20 310.90 305.90 310.90 +3.30 Mar 317.50 320.30 314.90 317.60 +.70 May 323.00 326.40 320.70 323.70 +1.00 Jul 328.00 331.10 325.70 328.60 +1.00 Aug 328.10 331.40 326.10 328.90 +1.10 Sep 327.90 330.80 325.50 328.40 +1.20 Oct 325.90 329.80 324.60 327.40 +1.30 Dec 328.60 332.30 327.20 330.20 +1.60 Jan 328.40 332.40 328.40 332.00 +2.80 Mar 331.10 332.60 331.10 332.50 +2.70 Est. sales 60,586. Tue.’s sales 123,681 Tue.’s open int 558,621, up 4,867

